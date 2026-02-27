Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

Лубинец заявил, что Россия должна отвечать за каждое свое преступление.

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs, скриншот из видео

Главное:

Россияне взорвали дамбу вблизи Константиновки в Донецкой области

Это создает угрозу гуманитарной катастрофы

Также это грубое нарушение Женевских конвенций

Страна-агрессор Россия в очередной раз сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы. Российская оккупационная армия взорвала дамбу вблизи Константиновки в Донецкой области. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, это может привести к подтоплению населенных пунктов, разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, уничтожению дорог и мостов. А также к потере людьми домов и средств к существованию, к отравлению почв и воды, гибели целых экосистем.

"Россияне играют жизнями людей, как будто им все разрешено. Как будто никогда не будет наказания. Неужели этого мало мировому сообществу, чтобы посмотреть правде в глаза? Неужели агрессору все разрешено? Мы хорошо помним, к каким последствиям привел подрыв Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Омбудсмен напомнил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, дамбы пользуются особой защитой.

"Их уничтожение категорически запрещено. Такие действия России — это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Я уже направил соответствующие письма в ООН с требованием зафиксировать этот факт и дать четкую международную правовую оценку действиям государства-агрессора. Мир не имеет права молчать. Безнаказанность за подобные преступления означает новые трагедии", — подчеркнул он.

Лубинец также заявил, что Россия должна отвечать за каждое свое преступление.

Что известно о подрыве дамбы в Донецкой области

Аналитики проекта DeepState заявляли, что 25 февраля оккупационная армия РФ взорвала дамбу недалеко от населенного пункта Осиково Донецкой области.

Известно, что для атаки была применена трехтонная управляемая авиационная бомба.

По мнению аналитиков, таким образом враг пытается нарушить логистику Сил обороны Украины недалеко от Константиновки.

Подрыв дамбы россиянами - видео:

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорил, что россияне хотят создать экологическую катастрофу в Херсоне. В частности, Россия планирует интенсифицировать удары по энергетическим объектам и системам водоочистки Херсона. В результате неочищенные стоки могут напрямую попасть в Днепр и Черное море.

О личности: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

