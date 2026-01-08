Что делать, если автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителей

Водителям напомнили, что в сильную метель лучше оставаться дома.

Что делать, когда автомобиль застрял в снегу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как нужно ездить во время снежной бури

Что делать, когда автомобиль застрял

В Украину пришла настоящая непогода. Города засыпает снегом, из-за чего на дорогах настоящий коллапс. Иногда автомобили просто не могут самостоятельно выехать из снежных заносов. Поэтому водителям стоит заранее знать, как действовать в такой ситуации.

Главред решил разобраться, что делать, когда автомобиль застрял из-за снега.

Что нужно иметь в авто зимой

Автошкола "Антарес" в своем видео рассказала, что делать водителям, когда автомобиль застрял в снегу вдали от населенных пунктов.

"В сильную метель лучше оставаться дома, но бывают неотложные дела, поэтому стоит подготовиться заранее", - говорится в видео.

Эксперт отметил, что во время снежной бури нужно двигаться только по основным дорогам, которые расчищены от снега.

Также сообщается, что зимой, кроме стандартного набора, важно иметь в автомобиле:

прочный буксировочный трос;

лопату;

фонарик;

скотч;

дополнительные теплые вещи;

зажигалку;

легковоспламеняющиеся вещества, например, бумага;

компрессор;

зимний омыватель;

минимальный набор инструментов: отвертки, ключи, стяжки;

охлаждающую жидкость;

топор;

домкрат;

запасное колесо.

Что делать, если автомобиль заглох в снегу

В автошколе подчеркнули, что если автомобиль заглох вдали от жилой зоны, а на улице холодно, нужно сразу звонить спасателям и отправить свои геоданные близким.

"Спасатели также рекомендуют насыпать снег вокруг автомобиля до уровня дверных порогов. Это поможет предотвратить проникновение холода через дно авто. Также можно оставить двигатель запущенным и включить печку, но учитывайте, что в таком случае расходуется топливо", - добавили в видео.

Эксперты добавили, что чтобы избежать замерзания внутри автомобиля, нужно утеплить окна и двери, ведь больше всего тепла теряется через стекло. Для этого можно использовать скотч и любую бумагу, чтобы закрыть все щели.

Как действовать при застревании автомобиля в снегу – видео:

Об источнике: автошкола "Антарес" Автошкола "Антарес" — автошкола в Украине, которая ведет канал на YouTube. Она публикует полезные уроки ПДД онлайн, разбор сложных ситуаций и обновления в правилах дорожного движения. Инструкторы дают советы по безопасной езде, парковке и выезду в город. За этим каналом следят более 16 тысяч пользователей.

