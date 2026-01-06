За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

На скорости куски замерзшего снега превращаются в "снаряды", способные разбить стекла встречных авто или травмировать пешеходов.

Неочищенные от снега машины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

В США водителям грозят большие штрафы за поездки на неочищенных от снега авто.

Лед и снег, слетающие с машин, представляют смертельную опасность и уже вызывали трагедии

Водителям напомнили об опасности поездок на неочищенных от снега авто и возможной строгой ответственности за такие нарушения. В частности, власти штата Нью-Джерси усилили контроль за водителями, которые выезжают на дороги на неочищенных от снега и льда автомобилях.

Местные чиновники отмечают, что остатки льда на кузове представляют смертельную угрозу для других участников движения, а штрафы могут достигать 1500 долларов. Об этом сообщает Carscoops.

Что требует закон и во сколько обойдется нарушение

В штате действует четкая норма: перед поездкой водитель должен убрать снег и лед со всех поверхностей авто - не только с лобового стекла, но и с крыши, капота, багажника и боковых окон. За несоблюдение правил предусмотрены следующие санкции:

$25-$75 - за сам факт выезда на заснеженном авто, даже без последствий;

до $1000 - если слетевший снег или лед стал причиной аварии или повредил чужое имущество;

до $1500 - для водителей коммерческого транспорта, включая грузовики и автобусы.

Чиновники объясняют, что на скорости ледяная глыба превращается в опасный "снаряд", способный разбить стекло встречного авто или травмировать человека. Кроме того, снег, сдвигающийся с крыши во время торможения, может мгновенно перекрыть обзор и спровоцировать ДТП.

Закон, возникший из-за трагедии

В 1996 году житель штата Майкл Истмен погиб, когда огромный кусок льда слетел с грузовика и пробил лобовое стекло его автомобиля. После трагедии его жена годами добивалась принятия закона, который бы обязывал водителей очищать авто от снега так же обязательно, как пристегивать ремень безопасности.

Сегодня власти Нью-Джерси напоминают, что несколько минут со щеткой могут уберечь жизнь - и водителя, и тех, кто рядом на дороге.

