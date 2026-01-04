Будут служить десятилетиями: ТОП-10 кроссоверов, которые считаются эталоном надежности

Никому не хочется, чтобы их транспортное средство часто выходило из строя.

Эксперты назвали 10 самых надежных кроссоверов / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Какие кроссоверы эксперты считают самыми надежными

Какие кроссоверы не стоит покупать

Надежность остается одним из ключевых критериев для водителей, которые планируют покупку автомобиля. Поэтому издание WhatCar? провело масштабное исследование и определило кроссоверы, которые реже всего выходят из строя, а также модели, которых следует избегать из-за частых поломок.

ТОП самых надежных кроссоверов

В десятку лидеров вошли модели, продемонстрировавшие минимальный уровень серьезных неисправностей. Возглавили рейтинг Hyundai Santa Fe и Kia EV3 - причем вторая модель является электрокроссовером, что делает ее появление на вершине списка особенно показательным.

По словам экспертов, оба авто отличаются высоким качеством сборки и стабильной работой даже после нескольких лет эксплуатации.

Полный список выглядит следующим образом:

Hyundai Santa Fe (с 2018 по 2024 год) Kia EV3 (с 2024 года - наше время) Vauxhall/Opel Grandland (с 2024 года - наше время) Toyota RAV4 PHEV (с 2019 года - наше время) Volkswagen T-Roc (с 2018 по 2025 год) Porsche Macan (с 2014 года - наше время) Kia Niro PHEV (с 2022 года - наше время) Toyota RAV4 Hybrid (с 2019 по 2024 год) Hyundai Kona hybrid (с 2017 по 2023 год) Audi Q2 (с 2016 года - наше время)

Эти модели показали себя как наиболее беспроблемные среди доступных на рынке.

Каких кроссоверов лучше избегать

Эксперты WhatCar? также назвали автомобили, которые чаще всего создают владельцам хлопоты. В перечень проблемных вошли:

Nissan Juke второго поколения с бензиновым двигателем

Volkswagen Tiguan третьего поколения

Kia Sportage четвертого поколения

По данным исследования, эти модели регулярно сталкиваются с техническими неисправностями, что может привести к дополнительным расходам на ремонт.

Рейтинг WhatCar? традиционно считается одним из самых авторитетных в Европе, поэтому его выводы могут стать полезной подсказкой для тех, кто планирует покупку кроссовера в 2026 году.

Об источнике: What Car What Car - это британский медиа-бренд, который предоставляет информацию и советы покупателям автомобилей на протяжении более 40 лет. Он считается одним из самых авторитетных источников для тех, кто планирует приобрести новую или подержанную машину в Великобритании. Издание ежегодно присуждает награды "Car of the Year" и другие награды лучшим автомобилям в различных категориях, которые считаются очень престижными в Великобритании.

