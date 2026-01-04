Будут служить десятилетиями: ТОП-10 кроссоверов, которые считаются эталоном надежности

Вы узнаете:
Надежность остается одним из ключевых критериев для водителей, которые планируют покупку автомобиля. Поэтому издание WhatCar? провело масштабное исследование и определило кроссоверы, которые реже всего выходят из строя, а также модели, которых следует избегать из-за частых поломок.
ТОП самых надежных кроссоверов
В десятку лидеров вошли модели, продемонстрировавшие минимальный уровень серьезных неисправностей. Возглавили рейтинг Hyundai Santa Fe и Kia EV3 - причем вторая модель является электрокроссовером, что делает ее появление на вершине списка особенно показательным.
По словам экспертов, оба авто отличаются высоким качеством сборки и стабильной работой даже после нескольких лет эксплуатации.
Полный список выглядит следующим образом:
- Hyundai Santa Fe (с 2018 по 2024 год)
- Kia EV3 (с 2024 года - наше время)
- Vauxhall/Opel Grandland (с 2024 года - наше время)
- Toyota RAV4 PHEV (с 2019 года - наше время)
- Volkswagen T-Roc (с 2018 по 2025 год)
- Porsche Macan (с 2014 года - наше время)
- Kia Niro PHEV (с 2022 года - наше время)
- Toyota RAV4 Hybrid (с 2019 по 2024 год)
- Hyundai Kona hybrid (с 2017 по 2023 год)
- Audi Q2 (с 2016 года - наше время)
Эти модели показали себя как наиболее беспроблемные среди доступных на рынке.
Каких кроссоверов лучше избегать
Эксперты WhatCar? также назвали автомобили, которые чаще всего создают владельцам хлопоты. В перечень проблемных вошли:
- Nissan Juke второго поколения с бензиновым двигателем
- Volkswagen Tiguan третьего поколения
- Kia Sportage четвертого поколения
По данным исследования, эти модели регулярно сталкиваются с техническими неисправностями, что может привести к дополнительным расходам на ремонт.
Рейтинг WhatCar? традиционно считается одним из самых авторитетных в Европе, поэтому его выводы могут стать полезной подсказкой для тех, кто планирует покупку кроссовера в 2026 году.
