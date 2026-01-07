Этот электрический кроссовер поразил экспертов: названа лучшая модель в 2026 году

Особенно высоко эксперты оценили просторный салон - одно из ключевых преимуществ модели.

Эксперты определили лучший новый электромобиль / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Какой электромобиль купить в 2026 году

Рейтинг лучших электрических авто

Рынок электромобилей стремительно растет, и сегодня почти каждый крупный автопроизводитель имеет собственную линейку моделей на батареях. Такая конкуренция усложняет выбор для покупателей, поэтому отраслевые рейтинги становятся особенно ценными.

Одно из самых авторитетных автоизданий Европы, британское Autocar, обнародовало свой свежий список лучших электрокаров 2026 года.

Абсолютным фаворитом эксперты назвали Skoda Elroq, подчеркнув, что именно эта модель предлагает лучший баланс между ценой, практичностью и ежедневным удобством. В издании отмечают, что среди компактных SUV трудно найти электромобиль, который бы сочетал столь широкий набор преимуществ.

Skoda Elroq Sportline / Фото: wikipedia

Специалисты отмечают: Elroq демонстрирует хорошую эффективность без компромиссов в запасе хода или комфорте. Особенно высоко оценили просторный салон - одно из ключевых преимуществ модели.

Впрочем, электрокроссовер не лишен недостатков. Эксперты считают, что Elroq не может похвастаться драйвовым характером, а при поездках за пределами города его возможности ограничены - все-таки это кроссовер, а не полноценный внедорожник.

В Европе базовые комплектации Skoda Elroq стартуют от 35-38 тысяч евро, тогда как более оснащенные версии могут превышать 41 тысячу евро.

Autocar также отметил ряд других электромобилей, включая премиальные и высокотехнологичные модели.

ТОП-10 электромобилей 2026 года по версии Autocar:

Skoda Elroq Kia EV3 Hyundai Ioniq 5 N Cupra Born Renault 5 Volkswagen ID.7 Porsche Taycan Rolls-Royce Spectre Tesla Model 3 BMW i7

Об источнике: Autocar Autocar - это британское автомобильное издание, которое является одним из старейших и самых авторитетных в мире. Основанное еще в 1895 году, оно специализируется на обзорах автомобилей, тест-драйвах, рейтингах и новостях автомобильной индустрии. Издание часто публикует экспертные рейтинги, аналитические статьи и эксклюзивные репортажи о новых моделях авто. Его материалы влияют на мнение покупателей и отраслевых экспертов. Autocar имеет международные версии, в том числе в Индии, Китае и Европе, но британское издание остается самым влиятельным.

