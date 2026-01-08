Укр
Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

Сергей Кущ
8 января 2026, 15:46
Если примерзает дверь в машине, главное — не паниковать и не применять силу.
Что делать, если примерзла дверь и ручки авто
Что делать, если примерзла дверь и ручки авто / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Главред

Вы узнаете:

Зимой многие автомобилисты сталкиваются с неприятной ситуацией — примерзла дверь машины, а попасть в салон нужно срочно. Чаще всего проблема возникает после мойки, оттепели или резкого похолодания.

Главред собрал практичные советы из обсуждений водителей на Reddit и рекомендаций автоэкспертов, которые помогут безопасно решить проблему.

видео дня

Почему примерзает дверь в машине

Основная причина — влага, которая попадает в уплотнители и замки. Ночью она замерзает, из-за чего:

  • примерзают ручки в машине;
  • дверь не открывается даже при сильном усилии;
  • есть риск повредить уплотнители или сломать ручку.

Как открыть дверь автомобиля, если она примерзла

1. Не тяните резко за ручку

Если примерзла дверь машины, резкие движения могут привести к поломке ручки или трещинам пластика. Большинство водителей советуют сначала проверить все двери — часто хотя бы одна открывается легче.

2. Аккуратно надавите на дверь

Один из самых популярных советов с Reddit: не тянуть дверь на себя, а мягко надавить внутрь по периметру, затем попробовать открыть снова. Лед может треснуть, и дверь поддастся.

3. Используйте теплый воздух

Если есть доступ к фену или тепловентилятору, направьте теплый воздух на область замка и уплотнителей. Это безопасный способ, если примерзает дверь в машине регулярно.

Важно: не используйте кипяток — резкий перепад температур может повредить лакокрасочное покрытие и стекло.

4. Антиобледенитель или спирт

Специальные размораживатели замков действуют быстро. Если их нет, водители советуют использовать спирт или незамерзайку, аккуратно нанеся жидкость на уплотнитель и замок.

5. Прогрейте автомобиль изнутри

Если удалось открыть хотя бы одну дверь или багажник, заведите машину и включите печку. Через несколько минут тепло поможет решить проблему с остальными дверями.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика / Главред

Что делать, если примерзают ручки в машине

Не дергайте ручку вверх или в сторону — лучше слегка пошевелить ее. Очистите лед вокруг ручки пластиковой картой. После открытия обязательно вытрите влагу насухо.

Как предотвратить проблему в будущем

Чтобы примерзшая дверь машины больше не стала неожиданностью:

  1. регулярно протирайте уплотнители насухо;
  2. обрабатывайте их силиконовой смазкой;
  3. после мойки оставляйте двери открытыми на 5–10 минут;
  4. используйте влаговытесняющие средства для замков.

Смотрите видео о том, как недопустить примерзания дверей:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Переход Буданова в ОП: как это повлияет на ГУР?мнение

08:57

Лариса Гузеева показалась на публике: выглядит, как бабушка

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 января (обновляется)

