Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

Если примерзает дверь в машине, главное — не паниковать и не применять силу.

https://glavred.info/lifehack/tolko-ne-kipyatok-chto-delat-esli-primerzla-dver-i-ruchki-avto-10730564.html Ссылка скопирована

Что делать, если примерзла дверь и ручки авто / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Главред

Вы узнаете:

Зимой многие автомобилисты сталкиваются с неприятной ситуацией — примерзла дверь машины, а попасть в салон нужно срочно. Чаще всего проблема возникает после мойки, оттепели или резкого похолодания.

Главред собрал практичные советы из обсуждений водителей на Reddit и рекомендаций автоэкспертов, которые помогут безопасно решить проблему.

видео дня

Почему примерзает дверь в машине

Основная причина — влага, которая попадает в уплотнители и замки. Ночью она замерзает, из-за чего:

примерзают ручки в машине ;

; дверь не открывается даже при сильном усилии;

есть риск повредить уплотнители или сломать ручку.

Как открыть дверь автомобиля, если она примерзла

1. Не тяните резко за ручку

Если примерзла дверь машины, резкие движения могут привести к поломке ручки или трещинам пластика. Большинство водителей советуют сначала проверить все двери — часто хотя бы одна открывается легче.

2. Аккуратно надавите на дверь

Один из самых популярных советов с Reddit: не тянуть дверь на себя, а мягко надавить внутрь по периметру, затем попробовать открыть снова. Лед может треснуть, и дверь поддастся.

3. Используйте теплый воздух

Если есть доступ к фену или тепловентилятору, направьте теплый воздух на область замка и уплотнителей. Это безопасный способ, если примерзает дверь в машине регулярно.

Важно: не используйте кипяток — резкий перепад температур может повредить лакокрасочное покрытие и стекло.

4. Антиобледенитель или спирт

Специальные размораживатели замков действуют быстро. Если их нет, водители советуют использовать спирт или незамерзайку, аккуратно нанеся жидкость на уплотнитель и замок.

5. Прогрейте автомобиль изнутри

Если удалось открыть хотя бы одну дверь или багажник, заведите машину и включите печку. Через несколько минут тепло поможет решить проблему с остальными дверями.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика / Главред

Что делать, если примерзают ручки в машине

Не дергайте ручку вверх или в сторону — лучше слегка пошевелить ее. Очистите лед вокруг ручки пластиковой картой. После открытия обязательно вытрите влагу насухо.

Как предотвратить проблему в будущем

Чтобы примерзшая дверь машины больше не стала неожиданностью:

регулярно протирайте уплотнители насухо; обрабатывайте их силиконовой смазкой; после мойки оставляйте двери открытыми на 5–10 минут; используйте влаговытесняющие средства для замков.

Смотрите видео о том, как недопустить примерзания дверей:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред