Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

Зимой многие автомобилисты сталкиваются с неприятной ситуацией — примерзла дверь машины, а попасть в салон нужно срочно. Чаще всего проблема возникает после мойки, оттепели или резкого похолодания.
Главред собрал практичные советы из обсуждений водителей на Reddit и рекомендаций автоэкспертов, которые помогут безопасно решить проблему.
Почему примерзает дверь в машине
Основная причина — влага, которая попадает в уплотнители и замки. Ночью она замерзает, из-за чего:
- примерзают ручки в машине;
- дверь не открывается даже при сильном усилии;
- есть риск повредить уплотнители или сломать ручку.
Как открыть дверь автомобиля, если она примерзла
1. Не тяните резко за ручку
Если примерзла дверь машины, резкие движения могут привести к поломке ручки или трещинам пластика. Большинство водителей советуют сначала проверить все двери — часто хотя бы одна открывается легче.
2. Аккуратно надавите на дверь
Один из самых популярных советов с Reddit: не тянуть дверь на себя, а мягко надавить внутрь по периметру, затем попробовать открыть снова. Лед может треснуть, и дверь поддастся.
3. Используйте теплый воздух
Если есть доступ к фену или тепловентилятору, направьте теплый воздух на область замка и уплотнителей. Это безопасный способ, если примерзает дверь в машине регулярно.
Важно: не используйте кипяток — резкий перепад температур может повредить лакокрасочное покрытие и стекло.
4. Антиобледенитель или спирт
Специальные размораживатели замков действуют быстро. Если их нет, водители советуют использовать спирт или незамерзайку, аккуратно нанеся жидкость на уплотнитель и замок.
5. Прогрейте автомобиль изнутри
Если удалось открыть хотя бы одну дверь или багажник, заведите машину и включите печку. Через несколько минут тепло поможет решить проблему с остальными дверями.
Что делать, если примерзают ручки в машине
Не дергайте ручку вверх или в сторону — лучше слегка пошевелить ее. Очистите лед вокруг ручки пластиковой картой. После открытия обязательно вытрите влагу насухо.
Как предотвратить проблему в будущем
Чтобы примерзшая дверь машины больше не стала неожиданностью:
- регулярно протирайте уплотнители насухо;
- обрабатывайте их силиконовой смазкой;
- после мойки оставляйте двери открытыми на 5–10 минут;
- используйте влаговытесняющие средства для замков.
