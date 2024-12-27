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Как открыть замерзшую крышку бензобака: советы от опытных водителей

Марина Фурман
27 декабря 2024, 03:31
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Замерзание лючка бензобака - неприятная проблема, с которой могут столкнуться многие водители.
авто
Как разморозить крышку бензобака / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как "разморозить" лючок бензобака
  • Как избежать замерзания крышки бензобака

Для многих водителей зима приносит немало хлопот, и одной из самых частых проблем является замерзший лючок бензобака. Особенно неприятно и проблематично, когда такая ситуация происходит в дороге, а в это время необходимо заправить автомобиль. Главред выяснил, как действовать водителю, если лючок бензобака замерз и не открывается.

Обычно крышка бензобака не открывается, если большое количество влаги при минусовой температуре попадает на кузов авто и проникает в щели.

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Портал Gazeta.pl передает, что самый простой способ "разморозить" лючок - отогнать автомобиль в теплое место, например, в гараж, бокс, автосервис. Через несколько минут замерзший лед оттает и люк откроется.

Также может помочь обливание клапана теплой (но не горячей) водой.

Еще можно использовать выхлопные газы авто для "разморозки" лючка бензобака. Если есть шланг соответствующего размера и диаметра, то за счет температуры выхлопных газов можно таким образом отогреть крышку бензобака. Для этого достаточно подержать шланг несколько минут в направлении самой крышки бензобака.

Как избежать замерзания крышки бензобака?

Несколько советов, как не попасть в неприятную ситуацию:

  • Перед наступлением холодного времени года, рекомендуется смазать петли крышки бензобака специальной силиконовой смазкой. Такая смесь минимизирует риск замерзания, а купить ее можно в автомагазине.
  • В морозную погоду, после мытья авто, рекомендуется продувать воздухом все щели и отверстия, где может скопиться влага.

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Gazeta.pl - один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и добавить собственные комментарии по той или иной теме.

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