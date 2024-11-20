Хитрый трюк для водителей: как разморозить лобовое стекло с помощью пакета

Вы узнаете:
- Как быстро разморозить лобовое стекло
- Почему нельзя стекло поливать горячей водой
Зимой замерзшее лобовое стекло - обычное, но очень неприятное дело. Есть разные методы, как избавиться от обледенения лобового стекла, но не все они хороши, а некоторые лучше и вовсе не использовать. Главред нашел способ, который точно разморозит стекло автомобиля за несколько минут.
Женщина в TikTok показала свой хитрый трюк, который помогает разморозить лобовое стекло автомобиля, не имея ничего, кроме воды и скромного пакета для бутербродов, передает Ехргеѕѕ.co.uk.
Прежде всего пользовательница Clean with Kayleigh наполняет пакет с застежкой теплой водой и осторожно проводит им по обледенелому стеклу своего автомобиля.
Смотрите видео, как разморозить лобовое стекло
@cleanwith_kayleigh разморозить ваш автомобиль быстро в те морозные утра с этим простым хаком ??❄️ no need for boiling water!!! it works using warm tap water ✨ #winterhack#hacksoflife#defrosting#frosty#tipsandtricks#lifehacks♬ Sleigh Bells (PhatCap! Trap Remix) - Ronettes
Она отмечает, что не следует использовать кипяток, ведь в таком случае стекло от быстрого перепада температуры может повредиться. Женщина пишет, что достаточно теплой воды из-под крана.
Также, чтобы лобовое стекло не треснуло стоит начинать с холодного обдува, постепенно повышая температуру. Слишком горячий воздух, направленный сразу на холодное стекло, может привести к образованию трещин. Кроме того, важно направлять поток воздуха прямо на стекло, что предотвращает образование конденсата.
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