Хитрый трюк для водителей: как разморозить лобовое стекло с помощью пакета

Для эффективного и быстрого размораживания лобового стекла автомобиля не обязательно применять специальные жидкости.

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Как зимой разморозить лобовое стекло / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро разморозить лобовое стекло

Почему нельзя стекло поливать горячей водой

Зимой замерзшее лобовое стекло - обычное, но очень неприятное дело. Есть разные методы, как избавиться от обледенения лобового стекла, но не все они хороши, а некоторые лучше и вовсе не использовать. Главред нашел способ, который точно разморозит стекло автомобиля за несколько минут.

Женщина в TikTok показала свой хитрый трюк, который помогает разморозить лобовое стекло автомобиля, не имея ничего, кроме воды и скромного пакета для бутербродов, передает Ехргеѕѕ.co.uk.

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Прежде всего пользовательница Clean with Kayleigh наполняет пакет с застежкой теплой водой и осторожно проводит им по обледенелому стеклу своего автомобиля.

Смотрите видео, как разморозить лобовое стекло

Она отмечает, что не следует использовать кипяток, ведь в таком случае стекло от быстрого перепада температуры может повредиться. Женщина пишет, что достаточно теплой воды из-под крана.

Также, чтобы лобовое стекло не треснуло стоит начинать с холодного обдува, постепенно повышая температуру. Слишком горячий воздух, направленный сразу на холодное стекло, может привести к образованию трещин. Кроме того, важно направлять поток воздуха прямо на стекло, что предотвращает образование конденсата.

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