Не только учителя: кому в сфере образования повысят зарплаты в 2026 году

Марина Иваненко
8 января 2026, 17:06
В 2026 году зарплаты учителей и воспитателей вырастут на 30%. Когда будет повышение, кого оно коснется и что изменится.
Повысят ли зарплату педагогам?
  • Повысят ли зарплату педагогам и воспитателям
  • Когда произойдет повышение

С 1 января 2026 года в Украине произойдет существенный рост оплаты труда педагогов. Должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников вырастут как минимум на 30%, что станет одним из самых больших повышений за последние годы. Главред расскажет об этом более подробно.

Когда учителям повысят зарплату

В Министерстве образования и науки Украины отметили, что первый этап повышения запланирован на 1 января 2026 года. С этого момента все базовые должностные оклады педагогов будут увеличены. Решение принято правительством в рамках реформы оплаты труда в образовательной сфере и направлено на повышение престижа профессии учителя.

Кроме того, уже запланирован второй этап повышения — с 1 сентября 2026 года, когда зарплаты педагогов могут вырасти еще примерно на 20%. Таким образом, в течение года педагоги почувствуют заметное увеличение доходов.

Кому повысят зарплаты в 2026 году

Повышение коснется не только учителей школ. Оно охватит:

  • педагогов учреждений общего среднего образования;
  • воспитателей детских садов;
  • работников внешкольных учреждений;
  • педагогов профессионального и специального предвысшего образования;
  • научно-педагогических работников учреждений высшего образования государственной и коммунальной формы собственности.

Что известно о зарплатах воспитателей

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в своем посте в Facebook сообщила, что зарплаты воспитателей в детских садах в 2026 году должны существенно вырасти. По ее словам, в настоящее время средняя оплата труда воспитателя составляет около 8 тысяч гривен, что не соответствует уровню ответственности и нагрузки.

Коновалова подчеркнула, что повышение зарплат воспитателям будет финансироваться за счет местных бюджетов, и призвала органы местного самоуправления обеспечить необходимые средства. Это является частью системных изменений в сфере образования и шагом к повышению престижа дошкольной педагогики.

Что предусмотрено в бюджете

В Государственном бюджете на 2026 год заложено десятки миллиардов гривен на обеспечение повышения оплаты труда педагогов. Это должно сделать рост зарплат системным, а не разовым решением.

Также в 2026 году сохранятся доплаты за работу в сложных и неблагоприятных условиях, в частности для педагогов, работающих в прифронтовых регионах. Эти выплаты будут финансироваться отдельно от базовых окладов.

Ожидается, что минимальная зарплата учителя в 2026 году вырастет вместе с должностными окладами и станет ощутимо выше, чем в предыдущие годы. В МОН отмечают: повышение должно не только улучшить материальное положение педагогов, но и мотивировать молодежь выбирать педагогическую профессию и оставаться работать в украинском образовании.

Об источнике: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

