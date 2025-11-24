Начало украинского высшего образования: что на самом деле стояло за Могилянкой и первым университетом Киева

От братской школы до официальной Академии - история образовательной революции XVII века, определившей развитие Киева на столетие вперед.

Первые высшие учебные заведения в Киеве / Коллаж: Главред, скриншоты

Какой был первый университет в Киеве

Как основывались первые высшие учебные заведения Киева

Киев, как древний интеллектуальный и духовный центр Восточной Европы, всегда уделял особое внимание образованию. Фундамент современной высшей школы на берегах Днепра был заложен еще в XVII веке, когда благодаря усилиям церковных и светских меценатов появились первые учреждения, соответствующие университетскому уровню преподавания. История зарождения высшего образования в столице неразрывно связана с деятельностью выдающегося просветителя Петра Могилы и формированием системы, которая на протяжении веков воспитывала украинскую интеллектуальную элиту. Главред расскажет более подробно.

Киево-Могилянская академия - первое высшее учебное заведение Киева

Бесспорным первым высшим учебным заведением города, ставшим символом украинской духовности и интеллектуализма, является Киево-Могилянская академия. Ее становление связано с поэтапным объединением нескольких влиятельных образовательных инициатив начала XVII века.

Киевская братская школа (1615)

Это учебное заведение считается истоком будущей Академии. Школа была основана на Подоле благодаря щедрому дару шляхтянки Галшки Гулевичивны и поддержке Киевского братства и Войска Запорожского.

Объединение и реформы Петра Могилы (1632)

Решающий шаг состоялся в сентябре 1632 года, когда архимандрит Киево-Печерской лавры, а впоследствии митрополит Петр Могила объединил Лаврскую школу с Киевской братской. Так образовалась Киево-Братская коллегия. Петр Могила провел масштабные реформы, введя программы, приближенные к обучению в западноевропейских иезуитских коллегиях. Именно это подняло уровень образования до университетского.

Официальное предоставление статуса Академии (1701)

Несмотря на то что еще с середины XVII века Коллегию неофициально называли академией, официальный статус высшего учебного заведения она получила в 1701 году согласно царской грамоте. Киево-Могилянская академия стала единственным высшим образовательным центром такого уровня в Восточной Европе и обеспечивала основательное гуманитарное образование. Академия прекратила деятельность в 1817 году по приказу российских властей, но ее традиции были восстановлены уже в независимой Украине на исторической территории заведения.

Киевский императорский университет Святого Владимира (1834)

Следующий ключевой этап в развитии высшего образования Киева наступил в XIX веке, когда город входил в состав Российской империи. В 1834 году был торжественно открыт Киевский императорский университет Святого Владимира - ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Его создание базировалось на переносе в Киев польского Кременецкого лицея. Сначала университет имел только один философский факультет. Впоследствии к нему добавили юридический и медицинский факультеты, что сформировало классическую структуру университета того времени. Основание этого заведения стало одним из важнейших шагов в развитии науки, образования и культурной жизни на территории современной Украины.

История высшего образования Киева проходит через две ключевые эпохи:

XVII век - духовный и гуманитарный расцвет, олицетворенный деятельностью Киево-Могилянской академии.

XIX век - становление классической светской науки с открытием Киевского университета.

Эти два образовательных центра заложили фундамент, на котором до сих пор строится научно-образовательный потенциал столицы Украины.

