Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии

Теперь Клочкова, которая сидит в окупированном Россией Крыму и молчит о вторжении, лишится денег.

https://glavred.info/starnews/zelenskiy-lishil-plovchihu-klochkovu-gosudarstvennoy-stipendii-10725119.html Ссылка скопирована

Яна Клочкова живет в оккупированном Крыму/ коллаж: Главред, фото: facebook.com, Яна Клочкова

Кратко:

За что лишили стипендии Клочкову

Кто еще остался без выплат

Президент Владимир Зеленский принял важное решение в отношении бывшей чемпионки и спортсменки Яны Клочковой, которая молчит о военном вторжении террористической России в Украину и проживает в оккупированном Россией в Крыму.

Об этом сообщается на сайте президента.

видео дня

"В соответствии с Положением о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденным Указом Президента Украины от 18 августа 2004 года № 919/2004 (со следующими изменениями), постановляю: прекратить Клочковой Яне Александровне выплату государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 15 июля 2009 № 147/2009-рп", - сказано в официальном постановлении.

Клочкова с сыном в Крыму / Фото из соцсетей

Кроме того, выплаты лишится и другой именитый спортсмен Сергей Бубка.

Позже олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк озвучил размеры стипендий для золотых медалистов ОИ.

"Относительно самих стипендий: их размер определен положением и привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц:

Чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр – 4 ПМ (в 2025 году - 12 112 грн, в 2026 году – 13 312 грн)

Серебряные призеры – 3,5 ПМ (в 2025 году - 10 598 грн, в 2026 году – 11 648 грн)

Бронзовые призеры – 3 ПМ (в 2025 году - 9 084 грн, в 2026 году – 9 984 грн) Стипендия пожизненная, но действует при условии выполнения требований положения", – написал он на своей странице в Telegram.

"Согласно положению, государственную стипендию не могут получать те, кто фактически не проживает в Украине – здесь, кажется, все очевидно. Возможно это тонкий государственный месседж: Сергей Назарович – возвращайтесь, дома лучше", - говорит Беленюк.

Жан Беленюк проккоментировал решение Зеленского / УНИАН

"Потому что стипендия – не сувенир за прошлые заслуги, а бонус за реальную связь со страной. А связь на расстоянии, как известно, работает плохо", - добавил он.

Жан Беленюк о стипендиях спортсменам / Скриншот Телеграм

Жан Беленюк о стипендиях спортсменам / Скриншот Телеграм

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал о том, что российский певец Никита Пресняков, который продолжает молчать о террористическом нападении РФ на Украину, начал "проедать" недвижимость, чтобы безбедно жить в США.

Ранее также фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", сделала себе новое лицо.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Яка Клочкова Яна Клочкова - украинская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка. Участница трёх летних Олимпиад: 2000, 2004, 2008 (на последней в заплывах не участвовала). В мае 2023 года стало известно, что Яна Клочкова переехала в Крым, но сама спортсменка не давала комментариев по поводу своего переезда. Она также позорно молчит о военном вторжении России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред