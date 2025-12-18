Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии

Кратко:
- За что лишили стипендии Клочкову
- Кто еще остался без выплат
Президент Владимир Зеленский принял важное решение в отношении бывшей чемпионки и спортсменки Яны Клочковой, которая молчит о военном вторжении террористической России в Украину и проживает в оккупированном Россией в Крыму.
Об этом сообщается на сайте президента.
"В соответствии с Положением о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденным Указом Президента Украины от 18 августа 2004 года № 919/2004 (со следующими изменениями), постановляю: прекратить Клочковой Яне Александровне выплату государственной стипендии, назначенной Распоряжением Президента Украины от 15 июля 2009 № 147/2009-рп", - сказано в официальном постановлении.
Кроме того, выплаты лишится и другой именитый спортсмен Сергей Бубка.
Позже олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк озвучил размеры стипендий для золотых медалистов ОИ.
"Относительно самих стипендий: их размер определен положением и привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц:
Чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр – 4 ПМ (в 2025 году - 12 112 грн, в 2026 году – 13 312 грн)
Серебряные призеры – 3,5 ПМ (в 2025 году - 10 598 грн, в 2026 году – 11 648 грн)
Бронзовые призеры – 3 ПМ (в 2025 году - 9 084 грн, в 2026 году – 9 984 грн) Стипендия пожизненная, но действует при условии выполнения требований положения", – написал он на своей странице в Telegram.
"Согласно положению, государственную стипендию не могут получать те, кто фактически не проживает в Украине – здесь, кажется, все очевидно. Возможно это тонкий государственный месседж: Сергей Назарович – возвращайтесь, дома лучше", - говорит Беленюк.
"Потому что стипендия – не сувенир за прошлые заслуги, а бонус за реальную связь со страной. А связь на расстоянии, как известно, работает плохо", - добавил он.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал о том, что российский певец Никита Пресняков, который продолжает молчать о террористическом нападении РФ на Украину, начал "проедать" недвижимость, чтобы безбедно жить в США.
Ранее также фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", сделала себе новое лицо.
Вас также может заинтересовать:
- Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова
- Пловчиха Клочкова зарабатывает в оккупированном Севастополе: что она делает
- Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали
О персоне: Яка Клочкова
Яна Клочкова - украинская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка. Участница трёх летних Олимпиад: 2000, 2004, 2008 (на последней в заплывах не участвовала).
В мае 2023 года стало известно, что Яна Клочкова переехала в Крым, но сама спортсменка не давала комментариев по поводу своего переезда. Она также позорно молчит о военном вторжении России в Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред