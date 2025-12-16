"Что у нее с лицом": жена путиниста Пескова сделала себе пластику

Татьяну Навку раскритиковали в сети за пластические операции и пышный прием.

Навка изменилась до неузнаваемости / Коллаж Главред, фото Instagram/tatiana_navka

Кратко:

Как сейчас выглядит жена путиниста Пескова

Что о ней думают подписчики

Фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", сделала себе новое лицо.

Как пишут российские пропагандисты, Навка появилась на публичном мероприятии, где была вообще не похожа сама на себя. Она также запостила фото на своей странице в Instagram, где ей стали писать комментарии о том, что она совершенно больше не похожа на себя.

Навка изменилась до неузнаваемости / Фото Instagram/tatiana_navka

"Че у неё с лицом, маска?", "Татьяна стала на себя не похожа", "А кто на фото", "Видно пластику у Татьяны", - пишут комментаторы.

Навка изменилась до неузнаваемости / Фото Instagram/tatiana_navka

Кроме того, россияне возмущаются, что в тяжелые времена российская элита не устает развлекаться на дорогих мероприятиях, сияя бриллиантами и аксессуарами.

Навка изменилась до неузнаваемости / Фото Instagram/tatiana_navka

"Хорошо, что собрали такую сумму. Но...учитывая, какие круто дорогие наряды у всех, где просто украшения за миллионы, на 22 фонда за год это небольшая сумма", "Интересно куда реально эти деньги пойдут. В стиле широкие карманы", "Нас тоже впечатляют масштабы данного важнейшего события элиты!", - пишут возмущенные жители страны на болотах.

