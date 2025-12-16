Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом

В Одесской области без света остаются 278 тысяч абонентов, в Донецкой области - 427 тысяч потребителей.

https://glavred.info/energy/energosistema-pid-postiynimi-udarami-rf-de-nayskladnisha-situaciya-zi-svitlom-10724561.html Ссылка скопирована

Ситуация со светом 16 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Укрэнерго

Коротко:

Из-за атак РФ ситуация со светом сложная

Обесточивание зафиксировано в Одесской и Донецкой областях

На Харьковщине применяются аварийные отключения света

Ситуация в энергосистеме Украины остается тяжелой, но контролируемой. Из-за ночных обстрелов российских войск сложной остается ситуация в Одесской и Донецкой областях.

Кроме того, утром применяются аварийные отключения на Харьковщине. Об этом сообщил Министр энергетики Украины Николай Колесник.

видео дня

"Ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на непрерывное давление врага, остается сложной, но контролируемой. российские войска ежедневно пытаются вывести из строя объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой сложной остается ситуация в Одесской и Донецкой областях. Из-за ночных ударов по энергетической инфраструктуре Донецкой области по состоянию на утро полностью обесточены потребители региона. Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты осложнены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно.

В Одесской области электроснабжение уже восстановлено для более 334 тысяч потребителей, в то же время без света остаются 278 тысяч абонентов. В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за сложной ситуации, обусловленной последствиями предыдущих обстрелов, утром применяются аварийные отключения на Харьковщине.

Состояние энергосистемы в разных регионах - оценка эксперта

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявили, что 16 декабря графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в течение всех суток в большинстве регионов Украины.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред