Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом

Инна Ковенько
16 декабря 2025, 12:30
В Одесской области без света остаются 278 тысяч абонентов, в Донецкой области - 427 тысяч потребителей.
Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом
Ситуация со светом 16 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Укрэнерго

Коротко:

  • Из-за атак РФ ситуация со светом сложная
  • Обесточивание зафиксировано в Одесской и Донецкой областях
  • На Харьковщине применяются аварийные отключения света

Ситуация в энергосистеме Украины остается тяжелой, но контролируемой. Из-за ночных обстрелов российских войск сложной остается ситуация в Одесской и Донецкой областях.

Кроме того, утром применяются аварийные отключения на Харьковщине. Об этом сообщил Министр энергетики Украины Николай Колесник.

"Ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на непрерывное давление врага, остается сложной, но контролируемой. российские войска ежедневно пытаются вывести из строя объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой сложной остается ситуация в Одесской и Донецкой областях. Из-за ночных ударов по энергетической инфраструктуре Донецкой области по состоянию на утро полностью обесточены потребители региона. Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты осложнены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно.

В Одесской области электроснабжение уже восстановлено для более 334 тысяч потребителей, в то же время без света остаются 278 тысяч абонентов. В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за сложной ситуации, обусловленной последствиями предыдущих обстрелов, утром применяются аварийные отключения на Харьковщине.

Состояние энергосистемы в разных регионах - оценка эксперта

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявили, что 16 декабря графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в течение всех суток в большинстве регионов Украины.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

