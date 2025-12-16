Укр
В Генштабе ответили, есть ли угроза широкомасштабного наступления на Черниговскую область

Инна Ковенько
16 декабря 2025, 14:42
Сейчас враг сосредотачивает усилия на обстрелах приграничных районов, используя авиабомбы, артиллерию, РСЗО и дроны.
Главное:

  • Сейчас широкомасштабное наступление РФ на Черниговщину не прогнозируется
  • Анонсы "наступления на Чернигов" от пропагандистов РФ являются попыткой посеять панику и нагнать страх
  • Однако сохраняется угроза применения вражеских ДРГ

В Генштабе заявили, что российское наступление на Черниговщину по состоянию на декабрь 2025 года маловероятно. За последние три месяца не зафиксировано изменений в составе или численности войск РФ, а признаков формирования ударных группировок нет.

Ситуацию вокруг Чернигова контролируют Силы обороны, об этом сообщило главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос LIGA.net.

Отмечается, что возможность проведения Вооруженными силами РФ широкомасштабных наступательных действий на Черниговщине, исходя из оценки ситуации, направлений сосредоточения основных усилий и развернутых ими сил и средств, в краткосрочной перспективе оценивается как маловероятная.

Теперь враг сосредотачивает усилия на обстрелах пограничных районов, используя авиабомбы, артиллерию, РСЗО и дроны. Также сохраняется угроза применения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Военные сообщают, что анонсы "наступления на Чернигов" от пропагандистов РФ и приказ российского диктатора Путина о создании так называемой "зоны безопасности" вдоль границ Харьковской, Сумской и Черниговской областей является элементом информационной войны для давления на украинское общество, распространения паники, влияния на ослабление позиций Украины во время переговоров.

Украинские подразделения продолжают укреплять оборону, в частности строят новые линии инженерных заграждений и усиливают защиту от дронов.

Что известно о вероятном наступлении на приграничные территории

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин во время совещания с российским военным руководством заявил, что России якобы необходимо создать так называемую "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

Речь идет о расширении оккупации на приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей. По его словам, это должно обеспечить "защиту российских территорий", однако фактически заявление означает попытку расширить зону контроля на приграничные территории Украины.

Имеет ли РФ силы для наступления на север Украины - оценка эксперта

В интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что реальные возможности для усиления боевых действий на этом направлении у врага отсутствуют. Все доступные силы враг уже привлек к боевым действиям.

Селезнев отметил, что под Покровском и Мирноградом сейчас задействовано примерно 140 тысяч российских военных, еще около 120 тысяч сконцентрировано на южном направлении - в Запорожской и Херсонской областях. Значительные силы также переброшены в район Северска и Лимана, а в окрестностях Купянска продолжаются интенсивные бои. Наблюдается движение и на Сумском направлении, а также на севере Харьковщины. В итоге это означает, что у врага фактически отсутствуют свободные резервы.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупанты не оставляют попыток захватить Покровск в Донецкой области. Наибольшую активность враг проявляет на западных окраинах города, пытаясь прорваться в направлении Гришино. Россияне также усиливают давление на юго-восточные районы Мирнограда.

Напомним, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков заявил, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

В 7 корпусе ДШВ говорили, что военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

06:39

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:10

Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путинамнение

