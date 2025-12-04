Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

Анна Косик
4 декабря 2025, 09:08
89
Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс.
армия РФ, Путин
Армия Путина может осуществить еще одну попытку прорыва к Киеву, но не все так просто / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Селезнев:

  • Лукашенко не хочет допускать наступления армии РФ на Украину с территории Беларуси
  • России нужно не менее 200 тысяч военных для новой попытки наступления с севера
  • Угрозы повторной попытки наступления на Киев пока нет

Оккупационная армия страны-агрессора России не прекращает наступление на нынешней линии фронта. В то же время у многих украинцев возникают опасения, сможет ли враг еще раз попытаться полномасштабно наступать в сторону Киева.

Насколько реальна угроза для столицы в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

видео дня

Что нужно РФ для еще одной попытки наступления

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А тут уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

"Тамошний самопровозглашенный президент Лукашенко, думаю, имеет прививку от таких действий, потому что вряд ли его устраивает повторение ситуации февраля-марта 2022 года, когда он фактически оказался в одном ряду с Путиным как военный преступник и соучастник агрессии. Думаю, он будет делать все возможное, чтобы не допустить использования территории Беларуси для наступления на Украину", - пояснил он.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев.

"Напомню, что подготовка российской армии к вторжению в феврале 2022 года происходила под прикрытием военных учений "Союзная решимость-2022" и продолжалась несколько месяцев подряд. Переброска 200 тысяч личного состава требует времени. Меньшими силами россияне не справятся. Они уже имели негативный опыт, когда в 2022 году пытались атаковать Киевскую область группировкой в 200 тысяч человек и понесли катастрофические потери. Здесь тоже может идти речь о как минимум столько же единиц личного состава, а также потенциальная новая операция требовала бы еще и перемещения огромного количества техники, боеприпасов", - отметил Селезнев.

Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

"Хотя Россия и заявляет, что "играет в долгую", а ее армия фактически находится в состоянии непрерывного наступления с октября 2023 года, ожидается чего угодно. Но то, что эти процессы будут фиксироваться разведкой, очевидно, будут происходить и определенные приготовления со стороны Сил обороны. Однако смысла в тех попытках нет, ведь главные российские усилия уже больше года сосредоточены на боях в районе Покровска и попытках установить полный контроль над Донбассом", - подчеркнул эксперт.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Поэтому сейчас говорить о реальной угрозе полномасштабного наступления на Киев не приходится.

Как военные оценивают угрозу нынешнего наступления России

Главред писал, что по словам подполковника ВСУ Третьего армейского корпуса Максима Жорина, ситуация на некоторых участках фронта может стать критической из-за быстрого продвижения российских оккупационных войск.

Жорин отметил, что несмотря на активные дискуссии относительно переговоров и отдельных пунктов договоренностей, боевые действия на фронте продолжаются, и ситуация там только ухудшается. На отдельных направлениях, без немедленных решений, можно ожидать выхода на критический уровень.

Угрозы нового наступления РФ - последние новости

Напомним, военный эксперт Иван Ступак предупредил, что с вероятностью 95% после Покровска россияне могут пойти в новое наступление - следующей целью врага станет Константиновка.

Ранее, как писал Главред, президент Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты могут начать третье вторжение через год после подписания мирного договора.

Накануне европейские лидеры выражали все большую тревогу в связи с возможным новым наступлением российских войск на фронте из-за того, что Кремль намерен захватить всю Донецкую область.

Больше новостей:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Александр Лукашенко вторжение России Владислав Селезнев Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:08Война
Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:22Мир
После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:14

Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

10:08

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:07

Доставка авто из США в Украину – полная безопасность и отсутствие рисков для покупателя новости компании

09:29

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

09:22

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

09:08

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

09:00

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев

08:32

Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админзданиеФото

Реклама
08:20

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

08:10

Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронтемнение

07:55

Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

04:41

Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

03:30

Богатство на пороге: для каких знаков зодиака наступит время процветания

Реклама
02:33

Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой ТаиландаВидео

02:00

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

01:56

Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

01:30

90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"

01:11

Известный певец показал неузнаваемого Вакарчука

00:52

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:00

Эффективнее побелки: простой способ уберечь деревья от мороза и грызуновВидео

03 декабря, среда
23:57

Как отчистить плиту до идеального блеска: один раствор справляется лучше химии

23:45

Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

Реклама
19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:48

Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

19:38

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:10

Вся правда о "мирных переговорах"мнение

19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

18:39

Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять