"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс.

Армия Путина может осуществить еще одну попытку прорыва к Киеву, но не все так просто / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Селезнев:

Лукашенко не хочет допускать наступления армии РФ на Украину с территории Беларуси

России нужно не менее 200 тысяч военных для новой попытки наступления с севера

Угрозы повторной попытки наступления на Киев пока нет

Оккупационная армия страны-агрессора России не прекращает наступление на нынешней линии фронта. В то же время у многих украинцев возникают опасения, сможет ли враг еще раз попытаться полномасштабно наступать в сторону Киева.

Насколько реальна угроза для столицы в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Что нужно РФ для еще одной попытки наступления

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А тут уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

"Тамошний самопровозглашенный президент Лукашенко, думаю, имеет прививку от таких действий, потому что вряд ли его устраивает повторение ситуации февраля-марта 2022 года, когда он фактически оказался в одном ряду с Путиным как военный преступник и соучастник агрессии. Думаю, он будет делать все возможное, чтобы не допустить использования территории Беларуси для наступления на Украину", - пояснил он.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев.

"Напомню, что подготовка российской армии к вторжению в феврале 2022 года происходила под прикрытием военных учений "Союзная решимость-2022" и продолжалась несколько месяцев подряд. Переброска 200 тысяч личного состава требует времени. Меньшими силами россияне не справятся. Они уже имели негативный опыт, когда в 2022 году пытались атаковать Киевскую область группировкой в 200 тысяч человек и понесли катастрофические потери. Здесь тоже может идти речь о как минимум столько же единиц личного состава, а также потенциальная новая операция требовала бы еще и перемещения огромного количества техники, боеприпасов", - отметил Селезнев.

Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

"Хотя Россия и заявляет, что "играет в долгую", а ее армия фактически находится в состоянии непрерывного наступления с октября 2023 года, ожидается чего угодно. Но то, что эти процессы будут фиксироваться разведкой, очевидно, будут происходить и определенные приготовления со стороны Сил обороны. Однако смысла в тех попытках нет, ведь главные российские усилия уже больше года сосредоточены на боях в районе Покровска и попытках установить полный контроль над Донбассом", - подчеркнул эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Поэтому сейчас говорить о реальной угрозе полномасштабного наступления на Киев не приходится.

Как военные оценивают угрозу нынешнего наступления России

Главред писал, что по словам подполковника ВСУ Третьего армейского корпуса Максима Жорина, ситуация на некоторых участках фронта может стать критической из-за быстрого продвижения российских оккупационных войск.

Жорин отметил, что несмотря на активные дискуссии относительно переговоров и отдельных пунктов договоренностей, боевые действия на фронте продолжаются, и ситуация там только ухудшается. На отдельных направлениях, без немедленных решений, можно ожидать выхода на критический уровень.

Угрозы нового наступления РФ - последние новости

Напомним, военный эксперт Иван Ступак предупредил, что с вероятностью 95% после Покровска россияне могут пойти в новое наступление - следующей целью врага станет Константиновка.

Ранее, как писал Главред, президент Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты могут начать третье вторжение через год после подписания мирного договора.

Накануне европейские лидеры выражали все большую тревогу в связи с возможным новым наступлением российских войск на фронте из-за того, что Кремль намерен захватить всю Донецкую область.

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

