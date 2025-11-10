Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

Есть вероятность, что Россия попробует рассредоточить силы и продолжить наступление, считает Иван Ступак.

Россия попробует рассредоточить силы и продолжить наступление

Под угрозой может оказаться Константиновка

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал, что может стать новой целью российских оккупантов после Покровска Донецкой области.

"Есть вероятность, что Россия попробует рассредоточить силы и продолжить наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, где российские войска не сбавляют обороты, хоть и давят там не так массированно, как под Покровском", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт считает, что главная задача украинского командования – понять, где будет нанесен основной удар, куда противник направит основные усилия.

"Я думаю, что все-таки это будет Донецкая область, чтобы Россия смогла закрыть ее всю, заштриховать и сказать: "Мы все освободили", - говорит он.

Какие города станут целью РФ после Покровска

Собеседник отмечает, что под угрозой может оказаться Константиновка Донецкой области, находящаяся рядом с Покровском.

"Покровск еще стоит, потому что российским войскам не хватает ресурсов. Россия даже забрала часть людей из Сумской области, из-под Константиновки и не только, чтобы нанести мощный удар и смять наконец украинскую оборону", - пояснил он.

Ступак добавил, что в "вероятностью 95%" следующей целью российских войск станет Константиновка.

"Когда город будет взят, скорее всего, дальше российские войска пойдут на Краматорск и Славянск. Прежде всего, это важно с точки зрений пропаганды, чтобы можно было отчитаться, что захвачена вся Донецкая область, - резюмировал он.

Ситуация в Покровске: данные военных

Один из командиров подразделения в интервью CNN сообщил, что в Покровске продолжаются ожесточённые уличные бои: "Обстановка крайне тяжёлая — перестрелки и обстрелы не прекращаются ни днём, ни ночью. Мы практически окружены, но это уже стало для нас привычным".

Военный из подразделения беспилотников уточнил, что российские силы штурмуют город небольшими группами, причём настолько активно, что операторы дронов едва успевают отслеживать их перемещения.

Бои за Покровск: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что оккупанты РФ снизили натиск в Покровске. В ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темпы наземной активности в Покровске.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

