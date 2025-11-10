Укр
Читать на украинском
Оккупанты снизили натиск в Покровске и блокируют логистику ВСУ в Мирнограде - ISW

Виталий Кирсанов
10 ноября 2025, 09:02
В ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темпы наземной активности в Покровске, считают в ISW.
Оккупанты снизили натиск в Покровске
Оккупанты снизили натиск в Покровске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполиция

Кратко:

  • Оккупанты находятся в большинстве районов Покровска
  • Армия РФ перекрывает украинские логистические пути в Мирноград

Темпы российского наступления в Покровске и вокруг него временно снизились, при этом враг продолжает блокировать логистическое обеспечение ВСУ в Мирнограде. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Как сообщается, ISW не обнаружила никаких свидетельств того, что российские силы предприняли дополнительные наступления в Покровском направлении 9 ноября. Это согласуется с недавними сообщениями о том, что российские силы замедлили темпы наземной активности в Покровском направлении, чтобы расширить логистику и перебросить подкрепления в южный район города.

видео дня

Источник в военной разведке сообщил, что российские силы находятся в большинстве районов Покровска, но не могут окружить город. Враг только проводит миссии по проникновению в Покровск из южной части. Источник также заявил, что россияне перебрасывают минометные расчеты и дополнительных операторов беспилотников в Покровск, чтобы усилить меры по контролю украинских путей снабжения.

Украинский военнослужащий, действующий на Покровском направлении, отметил, что плохая погода по-прежнему влияет на операции украинских беспилотников, как по перехвату логистики, так и по нанесению ударов по российским группам проникновения. Он заявил, что украинские силы по-прежнему сохраняют позиции по всему Покровску, а российские силы удерживают позиции только в определенной части Покровска.

Некоторые российские военкоры утверждали, что бои в Покровске не настолько интенсивны, чтобы Покровск был "объят пламенем", и отметили, что пулеметный огонь случается редко.

"ISW продолжает оценивать, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темпы наземной активности в Покровске, расширяя логистику и перебрасывая в город личный состав", - отмечается в анализе.

Ситуация в Мирнограде

Тем временем российские войска успешно перекрывают украинские логистические пути в Мирноград, пишет ISW.

Так, источник в разведке предупредил, что украинские войска практически не имеют логистического обеспечения, поскольку российские войска контролируют или ведут огонь по всем украинским линиям снабжения и подвоза боеприпасов. Он также заявил, что ВСУ больше не могут осуществлять логистику в Мирноград пешком из-за угрозы проникновения российских диверсионных групп, ударов беспилотников и мин.

Он также сказал, что российские войска устанавливают колючую проволоку и строят укрепления в некоторых районах Мирнограда, а также что российские мотоциклетные группы вошли в северную часть города.

"Российские войска, скорее всего, продолжат попытки ослабить способность украинских войск защищать Мирноград путем продолжения проникновений и непрямой стрельбы по украинским позициям и тылам", - пишут в ISW.

Прогноз эксперта: следующие шаги оккупантов

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду поделился своей оценкой возможных действий российских захватчиков в случае захвата Покровска.

По его прогнозу, следующие шаги оккупантов будут логично направлены не на крупные города вроде Павлограда или Днепра, а на соседние населенные пункты, такие как Доброполье и Дружковка. "Если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл распылять ресурсы на другие города, когда стратегически выгоднее двигаться на Доброполье и Дружковку", - отметил Коваленко.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как писал Главред, спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

Кроме того, Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

Напомним, что ранее военные сообщили, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

