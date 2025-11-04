Куда враг пойдет после Покровска: Коваленко сказал, есть ли угроза для Днепра

Не исключено, что после возможного захвата Покровска враг попытается продвигаться в направлении Доброполья и Дружковки.

Эксперт сказал, куда армия РФ будет двигаться после Покровска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

Основное:

Угрозы наступления на город Днепр нет

После Покровска враг может двигаться на Доброполье и Дружковку

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей. Сейчас ситуация в Покровске остается сложной и напряженной. На фоне этого, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, есть ли угроза наступления россиян на город Днепр.

Коваленко заверил, что о наступлении на Днепр речь не идет, в этом нет смысла. К этому, у россиян нет столько ресурсов, чтобы наступать на Днепр.

"Например, если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл им этот ресурс распылять на Павлоград и Днепр, если логичнее двигаться на Доброполье и Дружковку", - спрогнозировал эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Возле Днепра никто воевать не будет - мнение командира

Командир 67 отдельной механизированной бригады подполковник Александр Шаптала в интервью Украинской правде сказал, что армии РФ не удастся подойти к городу Днепр в следующем году, ведь все усилия украинских защитников сосредоточены на том, чтобы отогнать захватчиков за пределы Днепропетровской области.

"Возле Днепра никто воевать не будет. Все же наши основные усилия сосредоточены на том, чтобы восстановить границы Днепропетровской области - и это реально... Я вижу, что на определенных участках фронта мы имеем успех, на некоторых - проваливаемся. У противника тоже есть проблемы - он не может так быстро пополнять свои силы и средства, как он хочет, мы же также уничтожаем его логистические маршруты, склады. В частности глубоко в Донецкой, Луганской областях, а также в России", - сказал командир бригады, которая сейчас воюет на Новопавловском направлении.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, в отчете Института изучения войны говорилось, что украинские контратаки на Добропольском направлении препятствуют попыткам РФ окружить Покровск.

Как писал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику. По его словам, основная цель врага - закрепиться на выходах из Покровско-Мирноградской агломерации.

Ранее военный предупреждал, что весь город Покровск находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

