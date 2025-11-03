Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

Украинским силам очень трудно уничтожать вражеские ДРГ, враг пытается маскироваться.

Ситуация в Покровске сверхкритическая / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что известно:

Ситуация в Покровске сверхкритическая

Украинским силам трудно уничтожать вражеские ДРГ

Россияне есть практически в каждом квартале города

Российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города. Об этом в эфире Киев24 заявил военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Сейчас весь город находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.

"Действительно, фиксируется враг практически во всех кварталах и районах города, группами в несколько бойцов", - отметил он.

РФ хочет окружить город с двух сторон, чтобы "закрыть этот мешок".

"Очень сильно давят с Запада в направлении на Гришино, чтобы с одной стороны подойти с юго-запада, а с другой стороны, с северо-востока, там где бои за Родинское происходят, Красный Лиман, такие активные зоны боев. И они очень хотят с двух направлений сойтись и захлопнуть этот мешок. Но от выполнения этого намерения они очень далеки пока", - добавил боец.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Командир ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый" рассказал Эспрессо о том, что российские оккупанты хаотично размещаются в городе. Они пытаются маскироваться и не вступать в стрелковый бой, чтобы продвинуться глубже. Поэтому украинским защитникам сложно уничтожать вражеские ДРГ. "Лютый" не считает, что ситуация в городе контролируемая, он считает ее "сверхкритической".

"Как по мне, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая. Конечно, есть намерения у нашего командования восстановить положение и постоянную линию, но, к сожалению, куча ДРГ просачивается и наносит хаос в наши порядки, логистику. Очень много подразделений зашло работать, их нужно эффективно уничтожать и вовремя реагировать", - сказал военный.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отмечал, что россияне, к сожалению, имеют успех и продвижение в направлении Покровска.

"Обстановка на Днепропетровщине довольно сложная и напряженная, противник имеет успех и продвижение в последние дни в направлении Покровского. Ситуация заслуживает внимания на уровне с Покровском и Мирноградом", - отметил он.

Бои за Покровск - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что российские войска могут усилить активность на фронте, пытаясь достичь значительных результатов. По его словам, Москва может выдерживать паузу до декабря, а во время рождественских праздников предпринять попытку прорыва.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает Ступак.

Ситуация вокруг Покровска - последние новости

Ранее Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Покровска украинские военные перешли к активным действиям. По информации военной разведки Украины, в районе Покровска предпринимаются шаги с целью восстановления ключевых логистических маршрутов.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, которые просочились в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а потом "уже стало поздно".

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

