Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

Ангелина Подвысоцкая
3 ноября 2025, 10:36
1497
Украинским силам очень трудно уничтожать вражеские ДРГ, враг пытается маскироваться.
ВСУ, Фронт, Война
Ситуация в Покровске сверхкритическая / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что известно:

  • Ситуация в Покровске сверхкритическая
  • Украинским силам трудно уничтожать вражеские ДРГ
  • Россияне есть практически в каждом квартале города

Российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города. Об этом в эфире Киев24 заявил военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Сейчас весь город находится в "серой зоне". Больше всего усилий оккупанты прикладывают в южных районах города. Ситуация в Покровске неустойчивая, а позиции часто переходят из рук в руки.

видео дня

"Действительно, фиксируется враг практически во всех кварталах и районах города, группами в несколько бойцов", - отметил он.

РФ хочет окружить город с двух сторон, чтобы "закрыть этот мешок".

"Очень сильно давят с Запада в направлении на Гришино, чтобы с одной стороны подойти с юго-запада, а с другой стороны, с северо-востока, там где бои за Родинское происходят, Красный Лиман, такие активные зоны боев. И они очень хотят с двух направлений сойтись и захлопнуть этот мешок. Но от выполнения этого намерения они очень далеки пока", - добавил боец.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Командир ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый" рассказал Эспрессо о том, что российские оккупанты хаотично размещаются в городе. Они пытаются маскироваться и не вступать в стрелковый бой, чтобы продвинуться глубже. Поэтому украинским защитникам сложно уничтожать вражеские ДРГ. "Лютый" не считает, что ситуация в городе контролируемая, он считает ее "сверхкритической".

"Как по мне, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая. Конечно, есть намерения у нашего командования восстановить положение и постоянную линию, но, к сожалению, куча ДРГ просачивается и наносит хаос в наши порядки, логистику. Очень много подразделений зашло работать, их нужно эффективно уничтожать и вовремя реагировать", - сказал военный.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отмечал, что россияне, к сожалению, имеют успех и продвижение в направлении Покровска.

"Обстановка на Днепропетровщине довольно сложная и напряженная, противник имеет успех и продвижение в последние дни в направлении Покровского. Ситуация заслуживает внимания на уровне с Покровском и Мирноградом", - отметил он.

Бои за Покровск - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что российские войска могут усилить активность на фронте, пытаясь достичь значительных результатов. По его словам, Москва может выдерживать паузу до декабря, а во время рождественских праздников предпринять попытку прорыва.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает Ступак.

Ситуация вокруг Покровска - последние новости

Ранее Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Покровска украинские военные перешли к активным действиям. По информации военной разведки Украины, в районе Покровска предпринимаются шаги с целью восстановления ключевых логистических маршрутов.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, которые просочились в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а потом "уже стало поздно".

Читайте также:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Покровск российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

11:47Война
Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

11:44Украина
Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

10:36Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"

Последние новости

11:47

"Любой взвоет": предательница Тодоренко уничтожила свой брак

11:47

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

11:44

Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

11:34

"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

11:33

Накипь исчезает на глазах: раскрыт секрет мгновенной очистки чайника без усилийВидео

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и СиПаралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си
11:12

Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети

10:58

Трамп объяснил, почему у него не получается остановить Путина в УкраинеВидео

10:58

В Украине временно отменили графики: когда снова начнут выключать свет

10:54

"Я действительно счастлив": Сасанчин слился в поцелуе с новой возлюбленной

Реклама
10:48

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:45

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

10:36

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

10:31

"Покупайте все, что есть": Вучич не против продать ЕС боеприпасы для Украины

09:47

Властные, жестокие и не хотят отношений: 5 мифов об Овнах, в которые все верят

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 ноября (обновляется)

09:25

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:25

"Можем взорвать мир 150 раз": Трамп похвастался американской "ядеркой"

09:24

Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

09:22

Гороскоп на завтра 4 ноября: Львам - новые возможности, Близнецам - предательство

09:02

Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

Реклама
09:00

Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

08:47

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:41

Ядерная дубина России давно прогнила, Путину нечем ответить СШАмнение

08:21

Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

08:11

"Последней капли не будет": Трамп сказал, когда закончится война в УкраинеВидео

07:23

Трамп не собирается передавать Tomahawk Украине, но есть нюанс: детали

06:54

В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗВидео

06:32

Эмоциональные качели Трампамнение

05:30

"Без овечек и козочек никуда": Анна Asti решила кардинально менять жизнь

04:45

Любовь постучится в дверь: трех знаков зодиака ждут сюрпризы и встречи

04:09

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по законуВидео

03:30

Секрет "старой школы": зачем водители зимой берут в машину пакет с водой

03:00

Улыбнется удача: какие знаки зодиака получат денежный импульс от Вселенной

02:30

"Чувствовал, что что-то будет": Бедняков высказался о воссоединении с Короткой

01:30

Бездонный запас воды из космоса: ученые ошеломили невероятным открытием

01:27

Машину Коляденко разбили в Киеве - детали

02 ноября, воскресенье
23:48

Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

23:43

Трамп нашел рычаг давления на РФ в обход Китая: неожиданный прогноз

22:45

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

21:49

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

Реклама
21:26

Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

21:00

Неправильная обрезка "ворует" размер: как подрезать гортензию для пышного цветенияВидео

20:26

Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минутыВидео

20:25

Путин так подставился впервые в своей президентской карьеремнение

20:13

Забарный под новым испытанием: французский клуб планирует новую покупку

20:06

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана БандерыВидео

19:27

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

18:51

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:50

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:28

Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять