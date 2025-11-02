Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

Военные анализируют ситуацию на Лиманском направлении и готовят оборонительные мероприятия.

https://glavred.info/front/podobno-pokrovsku-voennyy-raskryl-kakoy-eshche-gorod-okazalsya-pod-ugrozoy-10711661.html Ссылка скопирована

Лиман сталкивается с проблемами логистики из-за активности вражеских FPV-дронов / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Лиман оказался под угрозой повторения сценария Покровска

Россияне усложняют логистику украинских сил FPV-дронами

Город Лиман Донецкой области оказался под угрозой повторения сценария, который уже произошел в Покровске. Российские войска достигли определенных успехов в отрезании украинской логистики к городу. Об этом в своем блоге в Telegram сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Проблемы логистики из-за FPV-дронов

По словам Бунятова, на Лиманском направлении "в геометрической прогрессии растет проблема с логистикой из-за вражеских пилотов FPV. В таких условиях бои в Лимане, подобные Покровску, начнутся уже очень скоро".

видео дня

Кроме того, он отмечает, что значительно усложнилось передвижение по трассе Славянск - Изюм:

"Передвижение по трассе Славянск - Изюм уже 50/50, там появляются оптоволоконные FPV, к сожалению затянуть полностью сеткой этот отрезок "не успели", поэтому и имеем подобные проблемы".

Лиман / Инфографика: Главред

Необходимость борьбы с FPV-операторами

Военный подчеркивает важность активного противодействия вражеским FPV-операторам: "Борьбе с вражескими экипажами FPV надо уделить значительно больше внимания, а за каждого уничтоженного оператора "ЕБалов" нужно давать, как за тяжелую технику".

Прогноз активности российских войск

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что российские войска могут усилить активность на фронте, пытаясь достичь значительных результатов. По его словам, Москва может выдерживать паузу до декабря, а во время рождественских праздников предпринять попытку прорыва.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отмечает Ступак.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что в течение последних дней на Покровском направлении не зафиксировано существенных изменений со стороны армии страны-агрессора России. Зато украинские силы устроили "отдельные неожиданности" для врага.

Представитель группировки войск "Курск" Александр Неизвестный сказал, что украинские военные до сих пор контролируют некоторые позиции на территории России. Враг так и не отбил собственные территории в Курской области.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что ситуация в районе Купянска остается напряженной. Российские войска достигли успеха на северном направлении и сейчас присутствуют в части города.

Читайте также:

О персоне: Станислав Бунятов Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред