Бои обостряются, россияне могут открыть путь к большим городам - CNN

Стоит заметить, что Покровск является узлом автомобильных и железнодорожных путей.

Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Бои за Покровск обостряются

В городе продолжаются работы по стабилизации обстановки

Если город падет, это приблизит оккупантов к более крупным городам

Бои за контроль над стратегически важным городом Покровск обостряются. В последние недели российские подразделения начали проникать в город и перекрыли последние пути снабжения, которые используются для обеспечения ВСУ. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что в Покровске продолжаются работы по стабилизации обстановки под руководством начальника Главного управления военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Издание пишет, что 7-й воздушно-штурмовой корпус ВС Украины также сообщил об успешной высадке в районе Покровска.

"Это была сложная операция, требовавшая синхронных действий различных подразделений", - говорится в сообщении.

В то же время, Министерство обороны России в субботу заявило, что подразделения оккупантов якобы "продолжают уничтожать окруженные формирования Вооруженных сил Украины в районе железнодорожного вокзала" в Покровске. В заявлении также говорится, что кольцо окружения Покровска и Мирнограда сужается.

"Если Покровск падет, он станет крупнейшим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года. Город является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к более крупным городам Краматорска и Константиновки в промышленном поясе Донецка", - отметили в CNN.

Покровск / Инфографика: Главред

Сколько продлится наступление РФ

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что до нового года Путин хочет видеть падение Покровска, захват Константиновки и выход к Славянску и Краматорску.

По его словам, до марта Россия будет вести боевые действия максимально отчаянно.

"На мой взгляд, это последний рывок России. Об этом свидетельствует и растущий дефицит бюджета РФ, к тому же дефицитным он будет и в 2026 году, и уровень цен на нефть, и многие другие факторы", - подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что в течение последних дней на Покровском направлении не зафиксировано существенных изменений со стороны армии страны-агрессора России. Зато украинские силы устроили "отдельные неожиданности" для врага.

Представитель группировки войск "Курск" Александр Неизвестный сказал, что украинские военные до сих пор контролируют некоторые позиции на территории России. Враг так и не отбил собственные территории в Курской области.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что ситуация в районе Купянска остается напряженной. Российские войска достигли успеха на северном направлении и сейчас присутствуют в части города.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

