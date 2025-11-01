ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности

Россияне до сих пор не смогли отбить некоторые свои позиции в Курской области.

ВСУ контролируют территории в Курской области

Что известно:

ВСУ контролируют позиции на территории РФ

На этом направлении ситуация стабильная и контролируемая

Украинские военные до сих пор контролируют некоторые позиции на территории России. Враг так и не отбил собственные территории в Курской области. Об этом заявил представитель группировки войск "Курск" Александр Неизвестный в эфире "Киев24".

Сейчас на этом направлении стабильная и контролируемая ситуация, несмотря на то, что бои там довольно активные. Россияне пытаются штурмовать позиции украинских военных, но количество штурмов уменьшилось.

В то же время россияне до сих пор хотят создать значительную буферную зону. Военный скрыл то, сколько именно территорий контролируют наши защитники.

"Мы со своей стороны срываем все эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации ... Не могу ни сказать, ни даже намекнуть. Контролируем. Некоторые позиции", - сказал он.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал о ликвидации двух старших российских офицеров в результате недавнего удара по командному пункту России в Коренево, что в Курской области.

Недавно в СБУ рассказали о штурме ротного опорного пункта на Курщине рядом с населенным пунктом Свердликово. Там находилось более ста военнослужащих РФ.

Ранее Александр Сырский сообщал, что Курская операция позволила впервые перенести полномасштабную войну на территорию страны-агрессора России. Украинские войска после тщательного планирования смогли прорвать вражескую оборону и зайти в глубокий тыл противника, сорвав его логистику.

