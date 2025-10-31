Укр
"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантов

Виталий Кирсанов
31 октября 2025, 22:50
В районе Покровска ведется смелое контрнаступление с целью восстановления ключевых логистических маршрутов.
В районе Покровска ведется смелое контрнаступление
В районе Покровска ведется смелое контрнаступление

Кратко:

  • Украинские вертолеты десантируются на оккупированные россиянами территории
  • В Силах обороны подтвердили информацию о контратаке ГУР
  • Россияне контролируют около 60% Покровска

В районе Покровска в Донецкой области украинские военные перешли в контрнаступление. Об этом сообщает журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.

"По информации военной разведки Украины, в районе Покровска ведется смелое контрнаступление с целью восстановления ключевых логистических маршрутов", - написал он.

Также Керролл опубликовал видео, на котором, по его словам, показано десантирование вертолетов в районах, которые, по утверждению россиян, находятся под их контролем.

Журналист добавил, что проверить достоверность видео ему не удалось.

В свою очередь, источники РБК-Украина в Силах обороны подтвердили информацию о контратаке ГУР, а также подлинность видео, которые показал Кэрролл.

'Смелое контрнаступление': возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантов

Смотрите видео контрнаступления в районе Покровска

Тем временем топ-офицер ВСУ с Покровского направления рассказал, что россияне контролируют уже около 60% Покровска и активно проникают в соседние Родинское и Мирноград. Об этом пишет "Громадське".

Пилот БПЛА, вышедший из Покровска, утверждает, что украинские защитники, находящиеся на передовых позициях в городе, "уже в принципе в окружении" из-за постоянного просачивания и накопления российских сил.

Военные утверждают, что россияне используют тактику "броуновского движения", обходя передовые позиции и просачиваясь в тыл малыми группами. Из-за этого тыловые подразделения вынуждены вступать в стрелковые бои, а дроноводы не могут эффективно работать, что позволяет врагу продолжать инфильтрацию.

Защитники считают, что падение Покровска автоматически приведет к потере Мирнограда. Наибольшая опасность для Мирнограда - полное отрезание логистических путей, которые уже находятся под огневым контролем противника.

Высокопоставленный офицер предупредил о большой угрозе окружения 1000-1500 человек, если не будет проведена срочная перегруппировка сил. Некоторые военные считают, что исправлять ситуацию уже поздно.

Командование, в свою очередь, считает, что ударно-поисковые действия дополнительных подразделений еще могут спасти ситуацию. Начальник отделения коммуникаций 32-й бригады Иван Столярчук подчёркнул, что спецподразделения не спасут город, если механизированные бригады не удержат фланги и логистику, которая на данный момент усложнена, но не перерезана.

Как оценивает ситуацию в Покровске эксперт

Главред писал, что военный эксперт Кирилл Сазонов заявил о том, что в ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград в Донецкой области будет одной из самых ожесточенных.

По словам Сазонова, все потому, что командование РФ опрокинуло в Покровск дополнительные подразделения. Это говорит о приоритетности этого направления для врага.

Ситуация на Покровском направлении – последние новости

Ранее военные подтвердили, что заявления российских пропагандистов о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске не соответствуют действительности. Однако ситуация в городе остается сложной.

Напомним, Главред писал, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Накануне стало известно, что сложнее всего сейчас на фронте именно на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, самая большая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

война в Украине ВСУ Покровск The Economist новости Украины новости Украины и мира контрнаступление ВСУ
Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

20:57Мир
Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

14:05

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

13:58

Самое красивое село на планете: где находится и почему местные готовы оттуда сбежать

