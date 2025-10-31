"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

Президент сообщил, насколько сложная ситуация в важном городе Донецкой области.

Зеленский рассказал о планах врага по Покровску / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скрин с DeepState

Что сказал Зеленский:

Окружения украинских сил в Покровске нет

Врагу тяжело сражаться за Покровск

Оккупанты не смогли захватить ни один крупный город Украины на протяжении последних месяцев

Ситуация в городе Покровск Донецкой области сложная, но существенных изменений нет. Украинские защитники понемногу уничтожают оккупантов. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание УНИАН.

По его словам, на Покровском направлении страна-агрессорка Россия сосредоточила 170 тысяч своих военных. Некоторые оккупанты действительно проникли непосредственно в город, но украинские защитники их постепенно ликвидируют, чтобы максимально беречь личный состав.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк дополнил заявление президента тем, что россияне обещают захватить Покровск уже год и три месяца. Но за это время они прошли всего 7 километров и при этом потеряли десятки тысяч убитыми, не говоря уже о раненых.

"Сегодня там все соединили силы. Президент вам говорит, насколько мощная у них группировка. Однако она сдерживается и каждый день ее просто перемалывают", - добавил Малюк.

Покровск / Инфографика: Главред

Россиянам очень сложно возле Покровска

Как отметил президент, хоть оккупанты и доминируют дронами и контролируют логистические пути на Покровском направлении, но им приходится идти на позиции около 25-30 километров, в то время как ВСУ иногда нужно проходить около 5-10 километров.

"Им (оккупантам – Главред) поставили задачу взять этот Покровск, наш Покровск. Именно этот город взять. Потому что они не смогли взять Сумы, не смогли взять они Купянск. Они понимают, что Купянск проиграют, все. Идет зачистка, тоже не просто, но все уже понятно", - добавил глава государства.

Зеленский также прокомментировал, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы хочет приехать в Покровск. Он сказал, что проблемы в этом нет, но "все понимают, чем все закончится".

Как оценивает ситуацию в Покровске эксперт

Главред писал, что военный эксперт Кирилл Сазонов заявил о том, что в ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград в Донецкой области будет одной из самых ожесточенных.

По словам Сазонова, все потому, что командование РФ опрокинуло в Покровск дополнительные подразделения. Это говорит о приоритетности этого направления для врага.

Ситуация на Покровском направлении – последние новости

Ранее военные подтвердили, что заявления российских пропагандистов о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске не соответствуют действительности. Однако ситуация в городе остается сложной.

Напомним, Главред писал, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Накануне стало известно, что сложнее всего сейчас на фронте именно на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, самая большая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться.

