Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

Российские войска стягивают резервы к Покровску и пытаются вытеснить украинские силы.

Оккупанты используют дроны, чтобы перекрыть логистику / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Россия наращивает силы и давит на Силы обороны

Враг пытается перекрыть логистику и создать окружение

Ситуация в районе Покровска и окружающих населенных пунктов остается критической - российские войска продолжают сосредотачивать силы и пытаются вытеснить подразделения Сил обороны Украины. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Использование дронов и логистическое блокирование

По его словам, оккупанты активно используют дроны, чтобы перекрыть логистические маршруты и создать условия для окружения украинских подразделений в Покровске.

"Многие понимали, что с теми темпами и теми ресурсами, которые задействуют россияне непосредственно на этом направлении, потеря Покровска - это давно был вопрос времени. И все, что мы делали, - это был вопрос того, чтобы притормозить продвижение россиян", - отметил Костенко.

Стратегическая цель России

Он отметил, что с 2022 года российские оккупанты не отказались от своей стратегической цели - полного захвата Донецкой и Луганской областей в пределах их административных границ.

"Поэтому это логично, что враг будет там давить. И при большем ресурсе враг потихоньку продвигается... Но враг продвигается симметрично по этому направлению, пытаясь захватить эту территорию", - добавил народный депутат.

Костенко подчеркнул, что украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать наступление РФ, однако пока преимущество остается на стороне противника.

"Помните то контрнаступление, о котором президент говорил недавно, что мы ведем контрнаступление на Добропольском направлении. Это контрнаступление должно было притормозить продвижение врага... Насколько мы видим, это контрнаступление не прошло успешно, и враг все-таки продолжает продвигаться. Я думаю, что все эксперты понимали, что Покровск - это вопрос времени. Сейчас видим, битва входит в такую заключительную фазу", - сказал он.

Покровск / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что командованию необходимо принять "правильные решения" по обороне в агломерации - управление огнем, уничтожение как можно большего количества противника и недопущение окружения или оставления подразделений в уязвимых позициях.

"Это по обороне правильной, по управлению огнем, уничтожению большего количества россиян. Ну и ни в коем случае не допустить окружения и оставления там наших подразделений, если придется. Конечно, нужно сделать все, чтобы не было окружения", - подчеркнул Костенко.

Оценка эксперта

Военный эксперт Денис Попович оценивает ситуацию в Покровске как очень напряженную. По его словам, российские войска уже присутствуют в черте города и действуют небольшими мобильными группами.

"Железная дорога разделяет Покровск - меньшая часть это северная, чуть большая - южная. В южной части враг постоянно передвигается, продолжаются столкновения. Присутствует враг и в северной части, там также постоянно происходят бои. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но если он там присутствует, то и закрепится скоро", - пояснил Попович.

Эксперт отмечает, что существует реальная угроза обхода Покровска с севера, что может создать критическую ситуацию для украинских войск. Он подчеркивает, что успехи ВСУ на Добропольском направлении способны сдержать продвижение противника, но в случае наступления россиян от Родинского до Гришино украинским силам, вероятно, придется покидать город.

"Если враг продвинется по этому маршруту, ситуация станет критической, и украинские подразделения могут быть вынуждены оставить Покровск", - добавил Попович.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, Покровск оказался под прямой угрозой окружения. По данным DeepState, российские войска продвинулись в жилые кварталы, в городе уже около 250 оккупантов.

Кроме того, заявления российских пропагандистов о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске не соответствуют действительности. Однако ситуация в городе остается сложной.

Напомним, что для окружения Покровска РФ стянула около 11 тысяч военных. В полосе ответственности 7 корпуса ДШВ враг накопил до 100 танков, 260 бронированных машин и 160 артсистем. Отдельные группы врага пытаются продвинуться на северо-запад и север города.

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

