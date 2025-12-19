Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

Кратко:
- Как выглядят дети Меган и Гарри
- Что написала звездная мама
Голливудская актриса Меган Маркл и принц Гарри поделились ранее не публиковавшейся фотографией, на которой принц Арчи и принцесса Лилибет выглядят уже взрослыми.
На милом снимке, опубликованном в Instagram в пятницу, семья из четырех человек стоит на мосту.
41-летний герцог Сассекский улыбается своему 6-летнему сыну, стоящему на одном конце моста, а руки Арчи обнимают отца за талию.
Тем временем Маркл наклонилась, чтобы встать лицом к лицу со своей дочерью.
4-летняя Лилибет одета в синее платье, белые гольфы и серебряные балетки, держа за руки Меган. Арчи, в свою очередь, одет в джинсы и свитер с налокотниками.
"Счастливых праздников! От нашей семьи вашей", — написала Маркл, одетая в кремовое платье и черные туфли на каблуках, под постом в социальных сетях.
Пара, поженившаяся в 2018 году, также показала Арчи и Лилибет на своей рождественской открытке в прошлом году.
На снимке, сделанном в декабре 2024 года, малыши, стоя спиной к камере, бегут навстречу объятиям родителей.
О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
