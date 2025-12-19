Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

Принц Арчи и принцесса Лилибет выглядят уже взрослыми.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали показывать детей уже давно/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Кратко:

Как выглядят дети Меган и Гарри

Что написала звездная мама

Голливудская актриса Меган Маркл и принц Гарри поделились ранее не публиковавшейся фотографией, на которой принц Арчи и принцесса Лилибет выглядят уже взрослыми.

На милом снимке, опубликованном в Instagram в пятницу, семья из четырех человек стоит на мосту.

41-летний герцог Сассекский улыбается своему 6-летнему сыну, стоящему на одном конце моста, а руки Арчи обнимают отца за талию.

Тем временем Маркл наклонилась, чтобы встать лицом к лицу со своей дочерью.

Меган и Гарри со своими детьми / Фото Instagram/meghan

4-летняя Лилибет одета в синее платье, белые гольфы и серебряные балетки, держа за руки Меган. Арчи, в свою очередь, одет в джинсы и свитер с налокотниками.

"Счастливых праздников! От нашей семьи вашей", — написала Маркл, одетая в кремовое платье и черные туфли на каблуках, под постом в социальных сетях.

Пара, поженившаяся в 2018 году, также показала Арчи и Лилибет на своей рождественской открытке в прошлом году.

Принц Гарри и Меган Маркл долгое время вместе / фото: instagram.com, Меган Маркл

На снимке, сделанном в декабре 2024 года, малыши, стоя спиной к камере, бегут навстречу объятиям родителей.

