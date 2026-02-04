Какова на самом деле разница между казаками и чумаками - украинцы ошибались веками

Аким Галимов объясняет, почему не стоит отождествлять казаков и чумаков, раскрывая разницу в их статусе, происхождении и образе жизни.

https://glavred.info/culture/kakova-na-samom-dele-raznica-mezhdu-kazakami-i-chumakami-ukraincy-oshibalis-vekami-10737815.html Ссылка скопирована

В чем разница между казаками и чумаками - кем на самом деле были чумаки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Кто такие чумаки простыми словами

В чем разница между казаками и чумаками

Кем были чумаки

Казаки и чумаки часто воспринимаются как одно историческое сообщество, однако на самом деле между ними существовала принципиальная разница, которую долгое время игнорировали или упрощали в популярных представлениях о прошлом Украины. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, кто такие чумаки.

видео дня

В чем разница между казаками и чумаками

Аким Галимов подчеркивает, что отождествлять эти две группы — ошибка.

"Чумак и казак — это не одно сообщество и не одна традиция. Казачество было отдельным социальным сословием с собственными правами, обязанностями и военным устройством", — сказал он.

Смотрите видео о том, кем были чумаки:

Казаки имели четкую военную организацию, собственные обычаи и систему самоуправления. Чумачество же не было сословием в социальном понимании.

Кто такие чумаки на самом деле

В отличие от казачества, чумачество было видом деятельности, которым могли заниматься люди разного происхождения.

"Чумачество — это не сословие, а занятие, которым могли заниматься очень разные люди — казаки, мещане, крестьяне-крепостные, даже запорожцы, которые сами активно торговали солью", — говорится в видео.

Чумачество возникло раньше казачества

Еще один малоизвестный факт — хронология возникновения чумачества.

"На самом деле можно предположить, что чумачество возникло даже раньше, чем казачество. Исследователи датируют начало промысла концом XV века, а уже в XVI веке в документах регулярно упоминаются люди, которые занимались перевозкой соли", — отмечает Аким Галимов.

Исследователи указывают, что промысел начал формироваться в конце XV века, а уже в XVI веке чумаки регулярно упоминаются в документах как перевозчики соли.

Как чумаки организовывали путешествия

Путешествия чумаков никогда не были одиночными.

"Чумаки никогда не отправлялись в путь в одиночку. Они объединялись в валки, караваны из нескольких или даже десятков повозок. Во главе был атаман — самый опытный в дороге", — сообщил Галимов.

Самооборона и быт чумаков

Из-за постоянной угрозы нападений чумаки были вынуждены вооружаться и укреплять стоянки.

"В степь они брали холодное оружие, иногда ружья. А во время ночевки повозки выставляли по периметру, превращая стоянку во временную крепость", — рассказал он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред