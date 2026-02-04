'Убьют' и одежду, и технику: 7 вещей, которые запрещено класть в стиральную машину

Некоторые вещи категорически не стоит стирать в стиральной машине, ведь они могут повредить как саму одежду, так и технику.

Что запрещено класть в стиральную машину - список вещей

Вы узнаете:

Можно ли стирать кожаную сумку

Что чаще всего ломается в стиральной машине

Что нельзя бросать в стиральную машину

Стиральная машина действительно делает быт намного проще, но она подходит не для всех вещей. Некоторые материалы и предметы могут испортиться от интенсивной стирки, а иногда страдает и сама техника.

Главред расскажет, какие вещи категорически не стоит бросать в стиральную машину, чтобы сохранить технику и одежду в хорошем состоянии.

Очень грязная одежда

Если ткань покрыта песком, землей или большим количеством шерсти, стиральная машина не справится с такой нагрузкой, предупреждает Good Housekeeping. Песок и ворс забивают фильтры и барабан, а грязь распределяется неравномерно и остается на вещах. В результате одежда не станет чистой, а техника может выйти из строя.

Подушки из твердой пены

Модели из пенополиуретана или с эффектом памяти не выдерживают интенсивного отжима. Вода делает их тяжелыми, а обороты барабана разрушают структуру материала. Такие подушки лучше чистить вручную или отдавать в специализированную химчистку.

Очень тяжелые одеяла

Большие одеяла, особенно наполненные пухом или синтетикой, во время стирки впитывают много воды и становятся чрезмерно тяжелыми. Это создает опасную нагрузку на барабан и мотор стиральной машины. В результате может сломаться техника, а само одеяло потеряет форму.

Одежда с пометкой "только химчистка"

Такие вещи изготовлены из деликатных тканей, которые не выдерживают стандартных режимов стирки. Вода и моющие средства разрушают волокна, приводят к потере цвета и деформации. Экономия на химчистке может обернуться необходимостью покупать новую одежду.

Одежда с расстегнутыми молниями

Если молнии оставить открытыми, они легко цепляют другие вещи во время вращения барабана. Это приводит к затяжкам, разрывам ткани и даже может повредить сам механизм. Поэтому перед стиркой всегда стоит проверять, чтобы все застежки были плотно закрыты.

Одежда с вещами в карманах

Монеты, ключи, наушники или даже бумажные чеки, оставленные в карманах, становятся опасными для техники. Металл может повредить барабан, а бумага растворяется и прилипает к ткани, оставляя следы. Кроме того, электроника после контакта с водой становится непригодной. Проверка карманов перед стиркой – простая привычка, которая спасает и одежду, и машину.

Кожаная одежда

Кожа не выдерживает контакта с водой и высокой температурой. После стирки она теряет эластичность, трескается и деформируется. Даже деликатные режимы не способны сохранить ее первоначальный вид. Для ухода за кожаными вещами существуют специальные средства и методы очистки, которые не вредят материалу.

Good Housekeeping — это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

