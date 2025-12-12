Как часто нужно стирать зимние куртки и пальто: эксперты дали четкий ответ

Эксперты определили оптимальную частоту стирки зимней верхней одежды, чтобы она прослужила еще несколько сезонов.

Правильный уход за зимней верхней одеждой позволяет сохранить ее опрятный вид и продлить срок службы на несколько сезонов.

Эксперты отмечают, что куртки и пальто не нуждаются в столь частой стирке, как вещи, носимые непосредственно на теле. В большинстве случаев достаточно одной-двух чисток за сезон, в зависимости от условий ношения и интенсивности использования. Об этом пишет Southern Living.

Главред расскажет о правилах ухода за разными видами зимней верхней одежды.

Факторы, влияющие на частоту стирки

Методы ухода за верхней одеждой различаются в зависимости от материала, одни пальто и куртки можно безопасно стирать дома, другие требуют профессиональной химчистки. Речь идет о зимней одежде для взрослых, ведь детские пальто после активных игр на улице часто приходится стирать еженедельно. В любом случае стоит внимательно придерживаться инструкций на этикетке, чтобы сохранить вещи в хорошем состоянии.

Тип ткани

Можно стирать дома: пуховики с натуральным или синтетическим наполнителем, флисовые куртки, а также модели из нейлона или полиэстера. Некоторые пальто из неструктурированной шерсти также подходят для деликатной стирки.

Требуют химчистки: большинство шерстяных пальто, а также кожаные и замшевые куртки нуждаются в профессиональной чистке.

Способ использования и окружающая среда

Если вы носите пальто во время походов, работы на открытом воздухе или часто пользуетесь общественным транспортом, оно загрязняется быстрее. Влажный климат также влияет на частоту ухода. Единственное универсальное правило: тщательно почистите пальто перед тем, как отправить его на хранение после сезона.

Видимая грязь и запах

Любые пятна или неприятный запах означают, что пришло время чистить пальто. Чаще всего загрязняются манжеты, воротник и зона подмышек.

Как стирать шерстяное пальто

Структурированную шерсть рекомендуем отдавать в химчистку один раз за сезон и обязательно перед весенним хранением. Для освежения ткани можно использовать домашние наборы для химчистки или удалять пятна локально.

Некоторые шерстяные пальто мягкого кроя допускают ручную или машинную стирку в деликатном режиме в холодной воде с использованием специального средства для шерсти.

Как стирать пуховик, чтобы не сбился пух

В зависимости от интенсивности носки их достаточно стирать один-два раза за сезон. Пуховые и синтетические модели хорошо переносят деликатную стирку дома. Перед этим проверьте, нет ли разрывов, чтобы наполнитель не высыпался. Сушите на низкой температуре, добавляя теннисные мячи или шерстяные шарики, чтобы разрыхлить пух. Во время сушки рекомендуем время от времени разминать пальто руками, чтобы избежать комков. Вынимайте вещь слегка влажной и досушивайте на воздухе.

Как освежить кожаную куртку

Натуральную кожу следует чистить профессионально в конце сезона или при сильном загрязнении. Замшевые и овчинные куртки дома можно лишь аккуратно чистить щеткой. Если вы решили ухаживать за кожей самостоятельно, используйте седельное мыло и кондиционер, чтобы избежать пересыхания и трещин.

Как стирать флисовую куртку

Поскольку флисовые куртки носятся ближе к телу и активно впитывают пот, их нужно стирать чаще - примерно после каждых шести ношений. Используйте обычный стиральный порошок, прохладную или теплую воду и сушите на низкой температуре.

Советы, как продлить свежесть между стирками

Удаляйте пятна локально сразу после появления. Начните с чистой влажной ткани, протирая от краев к центру пятна. Если оно не исчезает, используйте пятновыводитель, а остатки мыла снимите влажной тканью.

Используйте щетку с мягкой щетиной для шерсти и замши, чтобы удалить пыль до того, как она въестся в ткань.

Для устранения запахов повесьте пальто на свежий воздух на 8-24 часа или используйте специальные спреи-нейтрализаторы запахов для тканей.

