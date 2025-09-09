Модная верхняя одежда на осень: что носить вместо скучного тренча

Вы узнаете:
С наступлением осени каждая модница ищет стильную верхнюю одежду для новых образов. Главред собрал главные тренды сезона — эти вещи не только будут на пике популярности, но и помогут создать яркий и современный образ.
Фешн-блогер и стилист Анастасия Кривицкая предложила обратить внимание на интересные модные решения, которые не только будут на пике популярности осенью, но и добавят изюминку в ваш образ.
Какой тренч выбрать осенью 2025
По словам стилистки, в этом сезоне следует отдать предпочтение укороченным вариантам верхней одежды. На пике популярности сейчас укороченный тренч — этот необычный элемент гардероба станет отличной альтернативой классическому крою и сделает ваши образы более интересными. Сочетать его достаточно легко — можно носить с платьями, широкими штанами и юбками.
Кожаный бомбер — главный тренд верхней одежды 2025
По словам стилистки, в этом сезоне снова в моду возвращаются бомберы во всех вариациях: как классические, так и спортивные. Особое внимание стоит уделить кожаным моделям. Кожаный бомбер — это универсальная верхняя одежда, которая идеально сочетается с юбками, брюками-карго и даже платьями. Такой фасон добавляет образу динамики и уверенности, оставаясь при этом удобным и практичным.
Модные ветровки 2025: как и с чем носить
Ветровки триумфально возвращаются в моду не просто как спортивная вещь, а как интересный акцент в гардеробе. Именно объёмный крой, графические элементы и цветные вставки будуть делать ветровки актуальными. Носить ветровку можно как со спортивными костюмами, так и с джинсами или юбками. Главное — избегать лишнего объема, который может утяжелить силуэт.
О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая?
Анастасия Кривицкая - фэшн блогер и стилист. Она имеет страницу в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.
