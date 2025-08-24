Укр
7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

Марина Иваненко
24 августа 2025, 13:22
47
Создайте идеальный осенний гардероб из 7 ключевых вещей. Этот осенний гардероб поможет вам всегда выглядеть стильно, сочетая комфорт и элегантность.
Что еще можно носить осенью 2025 года?
Что лучше носить осенью 2025 года / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие вещи будут модными осенью 2025 года
  • Что лучше носить осенью

Ни одна женщина не застрахована от проблемы "нечего надеть", даже если ее шкаф переполнен одеждой. Это часто случается из-за отсутствия базового гардероба, который дает возможность создавать десятки стильных и комфортных образов. Главред поможет вам подобрать ключевые вещи, которые станут основой осеннего гардероба 2025 года.

Кардиган: элегантная многослойность

В отличие от массивных свитеров, стилист Анастасия Кривицкая советует выбирать тонкий, компактный кардиган. Его универсальность заключается в том, что он легко вписывается в многослойные образы, не добавляя лишнего объема. Его можно носить отдельно или накинуть поверх футболки или блузы, создавая изящные и элегантные комбинации, идеальные для переменчивой осенней погоды.

Легкий джемпер: акцент на деталях

Еще одним незаменимым элементом трикотажа является легкий джемпер. Его можно носить классическим способом, однако настоящая магия - в экспериментах. Если вы завяжете джемпер на талии или на бедрах, то создадите стильный акцент, который подчеркнет силуэт и придаст образу динамики. Такая небольшая деталь может кардинально изменить ваш образ в целом.

Джинсовая рубашка: удобство и стиль

Джинсовая рубашка из плотного денима - это идеальная межсезонная вещь. Она может служить легкой курткой, что добавляет образу текстуры и структуры. Кроме того, это хороший способ "разбавить" слишком строгие или нарядные вещи, придавая им повседневный и непринужденный вид. Ее можно легко сочетать с брюками, юбками и платьями.

Жилет утилитарного стиля: функциональность и характер

Анастасия отмечает, что жилет утилитарного стиля - это не просто тренд, а функциональный элемент, который может "прокачать" самый простой образ, например, сочетание джинсов и футболки. Он придаст образу современности, структурированности и позволит создать эффект многослойности. Такой предмет гардероба сделает ваш стиль более продуманным и интересным.

Советы от Анастасии Кривицкой можно посмотреть в этом видео:

Блейзер: основа элегантности

Настоящим символом элегантности и структуры является блейзер. Он способен сделать любой образ более утонченным. Это не просто вещь для офисного дресс-кода. Его можно смело сочетать с кэжуал-элементами - спортивными штанами, леггинсами - создавая при этом модный и расслабленный лук.

Балетки: комфорт и женственность

Когда вы выбираете обувь, то стоит обратить внимание на балетки с миндалевидным носком. Это универсальный выбор, который придаст вашему образу женственности, несмотря на его общий стиль. Они являются комфортными для ежедневного использования и гармонично сочетаются как с брюками, так и с юбками или платьями, создавая завершенный и изящный образ.

Акцентные браслеты: финальный штрих

Для того, чтобы завершить образ, стилист предлагает использовать массивные, акцентные браслеты. Они могут добавить образу характера: их можно носить на голой руке и поверх рукавов свитера или блейзера, создавая интересный контраст. Не стоит бояться экспериментировать и смешивать разные металлы, чтобы ваш образ был уникальным.

О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая?

Анастасия Кривицкая - фэшн блогер и стилист. Она имеет страницу в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.

