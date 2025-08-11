Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года

Читайте больше:
Неумолимо приближается осень и пришло время разбираться с новыми трендами маникюра. Редактор и нейл-специалист из Cosmopolitan Бэт Джиллет пообщалась с профессионалами в бьюти сфере о том, какой маникюр осенью-2025 будет в моде.
Главред делится идеями осеннего маникюра, среди которых каждая женщина найдет для себя что-то по вкусу.
В оттенках шалфея
Пастельная версия классического оливкового маникюра с легким землистым оттенком и растительным орнаментом - идеальный выбор для маникюра осенью-2025. Травянисто-молочный акцент украсит любой осенний образ.
Ежевичный
Сочные ягоды с мистическим флером - хороший вариант для поклонниц темного маникюра. "Глубокие красновато-пурпурные оттенки пользуются популярностью из года в год, — говорит Джен Арнольд, соучредитель и стилист CND, — создавая темный и насыщенный маникюр, который задает тон осеннему сезону".
Маникюр с металлическим финишем
Арнольд также отмечает: золотой, серебряный, розовый маникюр с покрытием металлик - отличный способ сделать этой осенью ваши ногти заметным и стильным аксессуаром.
Мартини
Нейл-дизайнер Джули Кандалеч предполагает, что главным трендом маникюра осенью-2025 станет оттенок с необычным названием "мартини" - в честь популярного коктейля. Это более травянистая версия классического оливкового, который был любимчиком у модниц этим летом.
"Балетный" розовый
Поклонницы розового маникюра остаются в тренде этой осенью. Чтобы достичь того самого "балетного" оттенка, выбирайте спокойные цвета от розоватого бежа до приглушенной пудры. Наносить лучше несколько слоев - чтобы достичь "тепла и глубины", как утверждает мастер маникюра Лия Смит.
Теплые тона коричневого
Рэйчел Апфель Гласс, основательница сети маникюрных салонов GlossLab, убеждена, что коричневый всегда среди главных трендов осеннего маникюра. Чтобы выделиться в 2025 году, она рекомендует теплые оттенки корицы и карамели.
Горчичный желтый
Звезда среди трендов осени-2025 - горчично-желтый маникюр. Мастер маникюра Галдина Хименес утверждает, что он "идеально подходит для перехода от веселых разноцветных весенних и летних оттенков к более нейтральным уютным тонам, которые напоминают опавшие листья под ногами".
Дымчатый серый
Более мягкая и "холодная" версия классического черного маникюра для поклонниц нестандартных решений. Рекомендуется использовать акварельные техники для создания загадочной дымки. "Этот оттенок насыщенный, уютный и стильный", — говорит Арнольд.
Красная вишня
Красный маникюр - классика на века. Вопреки тому, что в холодные периоды модницы выбирают, как правило, более темные оттенки, Гласс рекомендует обратиться к ярким вариантам с глянцевым финишем. Актуальным будет и монохромный маникюр, и французский маникюр в модном оттенке, и даже небольшие детали в ярком вишневом, вроде наклеек, рисунков или блесток.
Черный с глянцевым финишем
Этот маникюр отдельного представления не требует - он давно уже стал классикой для тех, кто не боится ярких акцентов и нестандартных решений. Главное правило черных ногтей этой осенью - глянцевый, практически зеркальный финиш.
Яичная скорлупа и молочные оттенки
Настоящий подарок для тех, кто не смог удержаться от модного этим летом оттенка "сливочное масло". Более теплая и спокойная версия в сочетание с аккуратной формой станет выигрышным вариантом для любительниц пастели.
"Пыльный" синий
Хочется выделиться, а красный и черный кажутся вам чересчур кричащими? Пыльный, приглушенный синий, на грани серого и голубого, - прекрасный выбор на осень-2025. Этот оттенок прекрасно выглядит как в глянцевом, так и в матовом финише.
"Пыльный" и холодный лиловый
По мнению Арнольд подобный маникюр - неугасающая классика на все года и сезоны, "поскольку он прекрасно дополняет сезонные краски, которые нас окружают".
Сумеречный синий
Темный синий, практически черный, пока на него не упадут солнечные лучи, как осенние сумерки перед первыми морозами - этот оттенок фэшн-эксперты редакции Cosmopolitan считают едва ли не самым главным трендом этой осени.
