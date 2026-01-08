Укр
Читать на украинском
  Сад и огород
  3. Сад и огород

Его еще можно спасти: как понять, что денежное дерево погибает

Сергей Кущ
8 января 2026, 10:07
32
Существует ряд тревожных признаков, которые указывают на проблемы с растением.
Как понять, что денежное дерево погибает
Как понять, что денежное дерево погибает / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какая главная причина гибели денежного дерева
  • Как его спасти

Денежное дерево, или нефритовое растение (толстянка), считается одним из самых неприхотливых комнатных цветов. Однако даже оно может начать чахнуть, терять листья и гибнуть, если условия ухода далеки от идеальных. Эксперты по комнатным растениям объяснили, почему денежное дерево болеет и что делать, чтобы вернуть ему здоровый вид.

Как понять, что денежное дерево погибает

Существует ряд тревожных признаков, которые указывают на проблемы с растением, пишет Marthastewart.:

видео дня
  • пожелтение, побурение или увядание листьев;
  • массовое опадение листвы;
  • мягкие или ломкие ветви;
  • размягченные стебли и листья;
  • отсутствие роста;
  • белый налет или "пух" на листьях.

Если вы заметили хотя бы несколько из этих симптомов, растение нуждается в срочной корректировке ухода.

Переувлажнение — главная причина гибели денежного дерева

Чаще всего денежное дерево погибает из-за избыточного полива. По словам садовода Джастина Хэнкока, при переувлажнении листья сначала слегка вянут, затем желтеют и опадают. В запущенных случаях начинается гниение корней, а стебли становятся мягкими и рыхлыми.

Если растение заливали всего 1–2 раза, достаточно поставить его в светлое теплое место и сократить полив. Однако при регулярном переувлажнении потребуется пересадка: растение вынимают из горшка, обрезают почерневшие корни и высаживают в сухую, хорошо дренированную почву.

Недостаточный полив тоже опасен

Сморщенные, вялые или осыпающиеся листья могут сигнализировать о нехватке влаги. В этом случае эксперты советуют увеличить частоту полива или слегка обрезать растение.

Если почва полностью пересохла, эффективен метод нижнего полива: горшок ставят в емкость с водой на 10–15 минут, чтобы корни впитали влагу снизу. После этого важно дать почве полностью просохнуть перед следующим поливом.

Нехватка света замедляет рост

Денежное дерево любит тепло и яркий свет. При его дефиците рост замедляется, листья становятся мелкими, а растение становится более уязвимым к ошибкам полива.

Что посадить на рассаду в январе
Что посадить на рассаду в январе / Инфографика: Главред

Эксперты рекомендуют переставить толстянку в более светлое место или использовать фитолампу. При выносе растения на улицу важно постепенно приучать его к солнцу, чтобы избежать ожогов.

Ошибки с температурой и удобрениями

Резкие перепады температуры, сквозняки, близость батарей и кондиционеров вызывают стресс у растения и могут привести к опадению листьев. Денежное дерево лучше всего чувствует себя при стабильной комнатной температуре и умеренной влажности.

Удобрять растение следует осторожно: достаточно одного раза в год универсальным удобрением для комнатных цветов. Избыток подкормки может повредить корни и ускорить гибель растения.

Какая почва нужна денежному дереву

Для здоровья толстянки критически важна хорошо дренированная почва и наличие отверстий в горшке. Земля должна полностью высыхать между поливами — в среднем раз в 2–3 недели, в зависимости от условий в помещении.

Эксперты подчеркивают: сухая почва для денежного дерева гораздо безопаснее, чем постоянно влажная.

Как сохранить денежное дерево здоровым

Чтобы растение радовало вас долгие годы, важно соблюдать несколько правил: умеренный полив, достаточное освещение, стабильную температуру и правильную почву. При своевременном уходе денежное дерево не только выживет, но и будет активно расти, сохраняя плотные зеленые листья и крепкий ствол.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы денежное дерево интересные новости
