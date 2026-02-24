Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

Украина стремится к скорейшему завершению войны, но такой мир не может быть достигнут ценой территориальных уступок, отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал намерения администрации Белого дома и лично президента Трампа завершить войну РФ против Украины до 4 июля, когда будут праздновать 250-ю годовщину независимости США. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии, которую транслировал Офис президента Украины.

"Я могу только поддержать, если об этом сказал президент Соединенных Штатов Америки. Для меня это новая информация, хотя сейчас информация очень быстро меняется", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби и Швейцарии украинская и американская стороны поднимали вопрос скорейшего завершения войны. По его словам, Соединенные Штаты выражают стремление завершить боевые действия в сжатые сроки, и Украина также поддерживает такую позицию, однако, он подчеркнул, что речь не идет об ускоренном формате ценой потери части территорий.

Комментируя переговоры в Женеве, он отметил, что по итогам трехсторонней встречи удалось достичь прогресса по крайней мере в одном направлении — в военной сфере.

"Наши представители военной сферы встретились и они приняли, как будет работать мониторинговая миссия после прекращения огня, если оно состоится или когда состоится. Я думаю, что это обсуждалось с лидерами США. Я благодарен американской стороне за то, в чем мы достигли прогресса", - указал он.

Глава государства также сообщил о позитивных сигналах относительно возможного обмена военнопленными. Украина стремится вернуть своих военнослужащих домой, при этом конкретные цифры пока не разглашаются, хотя речь идет о значительном количестве людей.

По его словам, российской стороне передан сигнал о готовности к такому обмену с указанием соответствующих параметров. Ожидается ответ, после чего в течение недели или десяти дней может состояться следующая встреча.

Кроме того, Зеленский отметил, что от администрации президента Дональда Трампа не поступало информации о прекращении поставок оружия Украине.

Он отметил, что нынешняя война создает существенное финансовое давление на европейских партнеров, поскольку именно они оплачивают американское вооружение. В то же время президент выразил благодарность за возможность закупки оружия в США и за то, что эта опция остается открытой.

"Поэтому во время переговоров поднимаются сложные вопросы, и они касаются территорий. В основном все вокруг этого. Даже атомная электростанция, это также касается территорий. Для нас это не только о деньгах. Давайте честно, не о деньгах. АЭС – это о принципах, а также о нашей земле. Это наша станция. Мы знаем, что она будет работать через несколько лет. Нам нужно в нее много вкладывать, потому что она уничтожена. Поэтому здесь вопрос не в деньгах, а в принципах", – резюмировал он.

Как писал Главред, в конце 2025 года переговоры о завершении войны в Украине активизировались, однако пока нет четкого ответа, дадут ли они ожидаемый результат. Об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По его словам, продолжать переговоры целесообразно только в том случае, если удастся остановить и ослабить кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина. В то же время, по его словам, пока этого достичь не удалось.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп стремится достичь договоренности о завершении войны в Украине до 4 июля — дня, когда Соединенные Штаты будут отмечать 250-летие независимости. В то же время, по информации Bloomberg, пока нет никаких признаков того, что Владимир Путин готов согласиться на условия, которые отличаются от его максималистских требований.

Трехсторонние консультации между Украиной, Россией и США, которые состоялись в Женеве, не принесли ощутимых результатов, несмотря на попытки сторон продемонстрировать конструктивный подход. По данным The Wall Street Journal, и Киев, и Москва фактически были заинтересованы в том, чтобы не раздражать Дональда Трампа и не создавать впечатление препятствования мирному процессу.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, российская делегация во время переговоров в Женеве не отступила от своих ключевых требований по урегулированию войны против Украины. Основным условием Москвы по-прежнему остается полный вывод украинских войск со всей территории Донецкой области.

