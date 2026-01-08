Укр
Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

Алена Кюпели
8 января 2026, 13:23
Эксперты по уборке предупреждают: вы делаете это каждый день. Они назвали привычки, которые портят ваш дом.
Уборка может быть реже, если не делать эти вещи / Коллаж: Главред, фото: pexels

Многие стремятся к чистоте в доме, но если ваш дом постоянно покрывается пылью и грязью, возможно, вы делаете что-то, что способствует их накоплению.

Хотя такие привычки, как не заправлять постель или ходить в обуви дома, могут показаться безобидными в данный момент, они могут привести к скоплению пыли, грязи, шерсти животных и других нежелательных загрязнений в вашем доме.

Грязь в доме - причины:

Чтобы сделать уборку более эффективной, постарайтесь избавиться от этих привычек, которые, по мнению экспертов, на самом деле только загрязняют ваш дом.

Ношение обуви в помещении

В течение дня на вашей обуви скапливается много микробов и бактерий, которые затем попадают в ваш дом. Оставляя обувь у входной двери, вы минимизируете распространение этих бактерий, а также грязи, копоти и другого мусора, который может застревать на подошвах обуви и оседать по всему дому.

Не закрывать крышку унитаза при смыве

Держите крышку унитаза закрытой при смыве, чтобы предотвратить распространение бактерий на другие поверхности в ванной комнате. "Всякий раз, когда вы смываете воду в унитазе с открытым сиденьем, микроскопические частицы, содержащие бактерии, выбрасываются в воздух из-за силы смыва воды. Потом грязь может оседать на близлежащих поверхностях и загрязнять находящиеся рядом предметы, такие как полотенца или зубные щетки.

Бачок унитаза
Крышку унитаза стоит закрывать / Скриншот YouTube

Пылесосить, когда мешок полон

Пылесосить с полным мешком делает эту задачу бессмысленной. Когда вы пылесосите с полным мешком, для сбора крошек и другой грязи больше не остается места. Вся пыль и грязь выбрасываются обратно в воздух, что значительно снижает эффективность пылесоса.

Нерегулярная стирка кухонных и банных полотенец

Нерегулярная стирка кухонных и банных полотенец способствует накоплению бактерий. "Если вы используете эти полотенца для тела или сушки посуды, они могут переносить загрязнения на кожу или посуду, что в конечном итоге сводит на нет цель чистоты.

Полотенце
Полотенце нужно стирать часто/ Фото pixabay.com

Открытые окна

Всегда приятно открыть окна и впустить свежий воздух в жилое пространство, но постоянное оставление их открытыми в течение длительного времени может привести к попаданию пыли, пыльцы и других загрязняющих веществ извне в дом.

Грязное белье на полу

Когда в вашей корзине для белья заканчивается место, не стоит просто бросать грязную одежду на пол. Оставленное на полу грязное белье может накапливать пыль и неприятные запахи. Если вы оставите в этой куче мокрую одежду, влага ткани может стать потенциальной средой для размножения плесени и грибка.

Не чистить вентиляционные отверстия

Хотя они часто скрыты от глаз, вентиляционные отверстия следует чистить каждые несколько месяцев, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи на их поверхностях. Не частая чистка вентиляционных отверстий может негативно сказаться на общем качестве воздуха в вашем доме, а также привести к увеличению количества пыли на поверхностях.

Не заправленная постель

Заправка постели по утрам не только делает вашу комнату чище, но и предотвращает скопление пыли и других загрязнений в спальном месте. Если постель не заправлена, пыль может оседать и накапливаться на простынях, что может повлиять на общую чистоту спального места.

Постельное белье
Кровать стоит заправлять / Фото pixabay.com

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

