Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

Многие стремятся к чистоте в доме, но если ваш дом постоянно покрывается пылью и грязью, возможно, вы делаете что-то, что способствует их накоплению.
Хотя такие привычки, как не заправлять постель или ходить в обуви дома, могут показаться безобидными в данный момент, они могут привести к скоплению пыли, грязи, шерсти животных и других нежелательных загрязнений в вашем доме.
Грязь в доме - причины:
- Обувь в помещении
- Не опущенная крышка унитаза
- Полный пылевой мешок
- Грязные полотенца
- Открытые окна
- Белье на полу
- Грязная вентиляция
- Не убранная постель
Чтобы сделать уборку более эффективной, постарайтесь избавиться от этих привычек, которые, по мнению экспертов, на самом деле только загрязняют ваш дом.
Ношение обуви в помещении
В течение дня на вашей обуви скапливается много микробов и бактерий, которые затем попадают в ваш дом. Оставляя обувь у входной двери, вы минимизируете распространение этих бактерий, а также грязи, копоти и другого мусора, который может застревать на подошвах обуви и оседать по всему дому.
Не закрывать крышку унитаза при смыве
Держите крышку унитаза закрытой при смыве, чтобы предотвратить распространение бактерий на другие поверхности в ванной комнате. "Всякий раз, когда вы смываете воду в унитазе с открытым сиденьем, микроскопические частицы, содержащие бактерии, выбрасываются в воздух из-за силы смыва воды. Потом грязь может оседать на близлежащих поверхностях и загрязнять находящиеся рядом предметы, такие как полотенца или зубные щетки.
Пылесосить, когда мешок полон
Пылесосить с полным мешком делает эту задачу бессмысленной. Когда вы пылесосите с полным мешком, для сбора крошек и другой грязи больше не остается места. Вся пыль и грязь выбрасываются обратно в воздух, что значительно снижает эффективность пылесоса.
Нерегулярная стирка кухонных и банных полотенец
Нерегулярная стирка кухонных и банных полотенец способствует накоплению бактерий. "Если вы используете эти полотенца для тела или сушки посуды, они могут переносить загрязнения на кожу или посуду, что в конечном итоге сводит на нет цель чистоты.
Открытые окна
Всегда приятно открыть окна и впустить свежий воздух в жилое пространство, но постоянное оставление их открытыми в течение длительного времени может привести к попаданию пыли, пыльцы и других загрязняющих веществ извне в дом.
Грязное белье на полу
Когда в вашей корзине для белья заканчивается место, не стоит просто бросать грязную одежду на пол. Оставленное на полу грязное белье может накапливать пыль и неприятные запахи. Если вы оставите в этой куче мокрую одежду, влага ткани может стать потенциальной средой для размножения плесени и грибка.
Не чистить вентиляционные отверстия
Хотя они часто скрыты от глаз, вентиляционные отверстия следует чистить каждые несколько месяцев, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи на их поверхностях. Не частая чистка вентиляционных отверстий может негативно сказаться на общем качестве воздуха в вашем доме, а также привести к увеличению количества пыли на поверхностях.
Не заправленная постель
Заправка постели по утрам не только делает вашу комнату чище, но и предотвращает скопление пыли и других загрязнений в спальном месте. Если постель не заправлена, пыль может оседать и накапливаться на простынях, что может повлиять на общую чистоту спального места.
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
