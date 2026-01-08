Укр
Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

Анна Ярославская
8 января 2026, 11:29
Если вас замучили белые пятна на обуви зимой, воспользуйтесь советами экспертов.
Обувь
Как очистить обувь от соли и воды: эффективные методы для всех материалов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чем смыть соль с кожаной обуви
  • Как почистить замшевую и нубуковую обувь

Зимняя погода сильно вредит обуви. Соль, которой посыпают дороги, высыхает, образуя белые пятна, а тающий снег может вызывать неравномерные пятна от воды, которые делают кожу жесткой, замшу - тусклой, а ткань - обесцвечивают. Спасти любимую пару от зимней слякоти вполне реально. Как убрать след от соли на обуви - разобрался Главред.

Если вам интересно, почему не стоит посыпать дорожки солью на своем приусадебном участке, читайте материал: Как избавиться от льда во дворе и не убить растения.

Эксперт по реставрации обуви Девонн Видаль рассказал, что лучше всего удалять пятна от соли и воды, когда обувь полностью высохнет. При этом важно использовать подходящий метод для каждого материала, пишет Martha Stewart.

Перед чисткой дайте обуви высохнуть на воздухе при комнатной температуре, затем аккуратно счистите или протрите, чтобы удалить излишки соли, предотвращая ее проникновение вглубь поверхности. Затем следуйте советам, которые описаны ниже.

Что растворяет пятна от соли на кожаной обуви

Солевые пятна на коже часто проявляются в виде мутных пятен или белых колец после испарения влаги. Для их удаления необходима бережная, равномерная чистка с последующим применением кондиционера.

Гладкую кожу нужно равномерно протереть мягкой тканью, смоченной в равных частях воды и белого уксуса. Дайте высохнуть на воздухе, затем нанесите кондиционер для кожи. Этот способ помогает растворить солевые отложения и восстановить мягкость кожи.

Для удаления пятен от воды слегка протрите всю кожаную поверхность едва влажной тканью, это поможет равномерно высохнуть и минимизировать пятна. После чистки всегда используйте крем для кожи, чтобы предотвратить жесткость обуви.

Как почистить замшевую обувь от соли и реагентов

Работа с замшей и нубуком требует терпения и аккуратности, поскольку эти материалы особенно чувствительны к влаге и трению.

Сначала дайте замшевой и нубуковой обуви полностью высохнуть, аккуратно почистите ее щеткой для замши и используйте ластик для замши, чтобы удалить пятна. После чистки нанесите легкое норковое масло или кондиционер, безопасный для замши, чтобы освежить ворс и вернуть мягкость.

Перед нанесением масла или кондиционера на эти чувствительные материалы следует провести тест на небольшом участке и избегать чистки замши во влажном состоянии или использования тепла для ускорения сушки, поскольку это может навсегда сплющить волокна.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Как удалить пятна соли с обуви из ткани и сетки

Для таких материалов, как ткань, трикотаж и сетка, "точечно очищайте обувь из ткани или сетки холодной водой с небольшим количеством мягкого мыла. Промокайте, а не трите обувь.

Стоит очищать не только сами пятна, но и область вокруг них, чтобы предотвратить появление следов по мере высыхания обуви.

Как предотвратить появление пятен от соли и воды в будущем

Используйте водоотталкивающее средство, подходящее для данного материала. Это поможет предотвратить появление пятен еще до их появления.

Если пятна не исчезают, или обувь деликатная или дорогая, профессиональная чистка после зимы поможет продлить срок ее службы. Это особенно полезно для кожаных ботинок, дизайнерской обуви или моделей со специальной отделкой.

Ранее Главред писал, что делать, если из-за частого использования белая резиновая подошва быстро становится грязной. Детальнее читайте в материале: Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взять.

Также мы писали о том, что запах в обуви может быть неприятной проблемой, но благодаря простым домашним методам и советам экспертов его можно эффективно устранить. Читайте - как избавиться от запаха из обуви за пять минут.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

