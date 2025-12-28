Укр
  3. Сад и огород

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

Анна Ярославская
28 декабря 2025, 03:37
5
Соль на дорожках в саду — это скрытая угроза для растений и почвы.
Зима, сад, уборка снега
Почему дорожная соль опасна для сада и как защитить растения / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

  • Дорожная соль помогает бороться с гололёдом, но может серьёзно навредить саду
  • Соль способна проникать в почву на расстояние до 300 метров от дороги
  • Она уплотняет почву, ухудшает доступ воздуха и воды к корням и нарушает структуру грунта

Дорожная соль, состоящая в основном из хлорида натрия, играет решающую роль в обеспечении безопасности в зимнюю погоду. При нанесении на обледеневшие тротуары и подъездные пути, она понижает точку замерзания воды, помогая растапливать снег и лед, снижая риск падений и несчастных случаев. Однако, если дорожная соль попадает в сад, то может спровоцировать серьезные проблемы.

Многие садоводы задаются вопросом: что произойдет, если я добавлю соль в свой сад? Эксперты объяснили, почему это делать не стоит и какие уберечь растения.

Если вам интересно, зачем посыпать дорожки в саду горячей кофейной гущей и поможет ли это во время гололеда, читайте материал: Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще.

Как соль влияет на деревья и грунт

Даже если вы не посыпаете солью подъездную дорожку или тротуары рядом с грядками, это все равно может нанести вред растениям. Соль, которая используется на дорогах, может воздействовать на участки непосредственно вблизи дороги и на расстоянии до 300 метров от нее, пишет Martha Stewart.

Соль уплотняет почву. Со временем дорожная соль накапливается в грунте, повреждая его структуру и увеличивая вероятность уплотнения. Уплотненная почва ограничивает аэрацию и фильтрацию воды, которые необходимы для здоровья почвы и растений. Это уплотнение серьёзно препятствует развитию корневой системы растений, заставляя корни расти поверхностно и распространяться горизонтально, а не глубоко. В результате растения становятся более восприимчивыми к засухе и плохо закрепляются в почве.

Соль вытесняет питательные вещества. Здоровая почва требует оптимального доступа к питательным веществам. Дорожная соль нарушает баланс питательных веществ в садовой почве, позволяя ионам натрия вытеснять из частиц почвы такие важные элементы, как калий, кальций и магний. В результате эти критически важные питательные вещества становятся недоступными для растений, лишая их жизненно необходимых ресурсов. Это в конечном итоге негативно влияет на здоровье и рост растений. Кроме того, соль повышает pH почвы, нарушая работу полезных грибов и баланс экосистемы.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Соль наносит вред здоровью растений. Избыток соли в почве может препятствовать поглощению воды, вызывая повреждение корней и делая растения более восприимчивыми к вредителям и болезням. Растения, чувствительные к высокому уровню соли, могут изменять химический состав почвы. Это изменение может негативно повлиять на другие чувствительные к соли растения, приводя к увеличению гибели растений и повышению риска эрозии.

Как предотвратить вред дорожной соли для вашего сада

1. Выращивайте солеустойчивые растения. Они прекрасно растут в засоленных условиях благодаря многолетней адаптации. Например, на обочинах тропинок можно посадить золотарник, астры, мелиссу.

2. Внесите компост. Компост — ценный помощник в саду, особенно в борьбе с последствиями воздействия дорожной соли. Добавьте 2,5–5 см верхнего слоя почвы перед наступлением зимы. Это защитит грядки от дорожной соли, улучшив физическую структуру почвы и её буферную способность, улучшит дренаж и уменьшит накопление соли в верхнем слое почвы.

3. Добавьте гипс. Внесение гипса в садовые грядки помогает нейтрализовать остаточные соли и уменьшить вредное воздействие натрия. Он улучшает структуру почвы и обогащает ее кальцием.

Стоит выбирать гипс растворной фракции, который представляет собой мелкий порошок, который можно смешать с водой и высыпать в почву или посыпать сверху. Для достижения наилучших результатов внесите от 0,45 до 0,9 кг гипса на 9–10 м² почвы осенью, строго соблюдая инструкции на упаковке.

Что делать, если дорожная соль попала в сад

Лучший способ справиться с дорожной солью, проникшей в грядки, — это "промыть" почву из шланга и тщательное ее увлажнить, что поможет избавиться от излишков соли ниже корневой зоны.

Во время весенней уборки грядок удалите оставшиеся кристаллы соли вручную.

Зимой убирайте снег, посыпанный солью, чтобы он не скапливался на грядках и не попадал на растения. Лучше всего делать это регулярно.

Используйте барьер: укрывайте грядки дышащим материалом, например, мешковиной. Зимой она защитит их от брызг дорожной соли.

Как писал Главред, сильное похолодание может погубить растения в саду. На самом деле паниковать не стоит. Как защитить растения от холода, читайте в материале: Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

