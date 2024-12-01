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Чем посыпать дорожки, кроме песка и соли: лучшие способы борьбы с гололедом

Даяна Швец
1 декабря 2024, 21:58
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Некоторые народные средства значительно улучшают сцепление с поверхностью в зимнюю пору.
гололед, снег
Как уберечься от падений на льду / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Какими средствами можно сделать передвижение более безопасным
  • Где лучше использовать золу

Зима приносит не только красоту снежных пейзажей, но и трудности с гололедом, который может вызвать падения и травмы. Чтобы сделать передвижение более безопасным, важно правильно выбрать средство для борьбы со скользкими поверхностями, сообщает Главред со ссылкой на РБК .

  • Песок является популярным и доступным вариантом. Хотя он не растапливает лед, но значительно улучшает сцепление с поверхностью. Песок безопасен для окружающей среды, его удобно использовать на тротуарах и лестницах, но после зимы его придется убирать. Лучше всего выбирать песок средней фракции для максимальной эффективности.
  • Гравий прекрасно подходит для загородных территорий и дорог. Его текстура обеспечивает хорошее сцепление, но он может повреждать обувь или шины. Гравий можно использовать повторно, но он не подходит для густонаселенных районов из-за большой фракции.
  • Зола - это экологичное средство, которое уменьшает скользкость и частично растапливает лед благодаря своим щелочным свойствам. Она безопасна для растений и даже работает как удобрение после таяния снега. Золу лучше использовать на открытых участках, поскольку она может оставлять темные следы.
  • Соль является самым эффективным средством для растапливания льда, поскольку снижает температуру замерзания воды. Однако она вредит обуви, металлу и растениям, поэтому использовать ее следует осторожно. Для уменьшения вреда можно смешивать соль с песком и использовать специальные противогололедные смеси.
  • Бытовые растворы, такие как смеси воды со спиртом или уксусом, помогают быстро очистить критически опасные участки, например лестницы. Их легко приготовить дома, и они делают лед более мягким и хрупким, что упрощает его удаление.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от конкретных условий и территории.

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Кстати, также эксперты делились, как подготовить дом к зиме. Краткий гайд, какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами.

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Чем полезна морская соль

Морская соль содержит большое количество минералов и микроэлементов, таких как кальций, магний, калий, железо и другие, которые важны для здоровья. Она может быть полезной для поддержания электролитного баланса в организме, улучшения пищеварения, уменьшения воспаления и поддержания здоровья кожи.

Морская соль также может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Она обладает антисептическими свойствами, которые могут помочь в борьбе с бактериями и обеспечить защиту от инфекций. Кроме того, морская соль может быть полезной для очищения дыхательных путей и уменьшения симптомов аллергии и астмы.

Важно использовать морскую соль в умеренных количествах, поскольку ее чрезмерное употребление может привести к повышенному артериальному давлению и другим проблемам со здоровьем.

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