"Худшая мама в мире": за какой поступок женщину из США раскритиковала вся сеть

30-летняя Мадалин Монаган решила насладиться четырехдневным отпуском.

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Женщина посещает Диснейленд без своих детей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, инстаграм maddiesmickeymagic

О чем речь:

Женщина по имени Мадалин отправилась в Диснейленд без детей

Общество критикует женщин, которые ставят себя на первое место

Женщина рассказала, как ее жестко критиковали и называли "худшей мамой в мире" из-за того, что она отправилась в Диснейленд без своих детей, передает Главред со ссылкой на thesun.co.uk.

30-летняя Мадалин Монаган из Чарлстона, Южная Каролина, столкнулась с волной негатива и даже угрозами после своей поездки в Диснейленд во Флориде в августе. Она оставила дома свою 11-летнюю дочь и 6-летнего сына, а сама наслаждалась четырехдневным отпуском, чем и вызвала возмущение пользователей соцсетей, которые назвали ее "неадекватной".

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Мадалин объяснила, что не чувствует вины, поскольку это путешествие было заслуженным отдыхом после семейного тура по Европе, во время которого дети уже посетили Диснейленд в Париже. Она призналась, что поездка без детей позволила ей расслабиться и немного побыть наедине с собой, что для многих мам является редкой возможностью.

Ситуация Мадалин не уникальна. Другие женщины также подвергались критике за путешествия без детей. Например, в прошлом году актриса Хелен Фланаган столкнулась с негативом из-за поездки на Ибицу, хотя раньше она всегда оставалась дома ради ухода за детьми.

Тогда Хелен поделилась комментарием в своих историях в Instagram и ответила:

"Я никогда раньше не ездила в путешествие с подругами, потому что всегда оставалась дома, ухаживая за детьми. Почему все ожидания всегда падают на женщин?"

Также другую мать раскритиковали за то, что она уехала в отпуск во время первой недели обучения дочери в школе.

Как подчеркивает издание, похожие истории поднимают вопрос о несправедливых ожиданиях от женщин и давлении, которое часто сопровождает материнство.

Ранее также в другом материале рассказывалось, где расположен Диснейленд. Таких сказочных мест в мире пять - в Гонконге, Токио, Шанхае, Париже и Анахайме.

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