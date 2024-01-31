Там, где рождается сказка: где находится Диснейленд

Место, где ожившие творения мультипликационного гения Уолта Диснея обрели дом, ежегодно посещают миллионы мечтателей.

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Диснейленд - история, где находится / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский предприниматель и художник-мультипликатор Уолт Дисней - фигура противоречивая, однако отрицать его титанический вклад в развитие мировой культуры бессмысленно. Уже более ста лет на мультиках от The Walt Disney Company мальчики и девочки по всему миру учатся мечтать и верить в чудо.

Чего только стоит сказочный замок, очертания которого появляются на заставке каждого мультфильма! Но и тут Дисней и его команда доказали - сказка может стать реальностью, если сильно в нее верить.

Таких сказочных мест в мире пять - в Гонконге, Токио, Шанхае, Париже и Анахайме. Речь идет конечно же о тематических парках развлечений Диснейленд.

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Но где находится настоящий Диснейленд? Тот самый, каноничный, взращенный мечтами самого Уолта Диснея и его детей.

Идея строительства парка развлечений, где будет весело и интересно не только детям, но и взрослым, пришла в голову магната в 30-40-ых годах, когда он гулял со своими дочерями по различным ярмаркам. Предпринимательская жилка тут же сложила 1+1 - если парк объединить с созданными им персонажами и мультфильмами, ожившая сказка произведет настоящий фурор. И Дисней взялся за дело.

Сперва он хотел расположить Диснейленд рядом со своей студией The Walt Disney Company в Бербанке, однако планы на различные аттракционы и развлечения были настолько колоссальными, что магнат принял решение перенести свой сказочный замок. Так 17 июля 1955 года в городе Аннахайм, штат Калифорния, открылся первый, самый настоящий Диснейленд.

Диснейленд - история, где находится / ua.depositphotos.com

Сегодня его площадь составляет 200 га, и включает в себя более 55 аттракционов в различных секциях - Мир приключений (стилизован под джунгли), Приграничный город (в стиле Дикого Запада), Страна фантазий, где живут герои диснеевских фильмов и мультиков, Мульттаун Микки и пр. Кроме того на территории Диснейленда организовываются различные костюмированные представления, сезонные шоу, парады, а летом - фантастические фейерверки по особой технологии.

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