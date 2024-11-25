Готовим дом к зиме: какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами

Некоторые вещи и предметы в доме лучше освежить перед наступлением холодов.

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Какие вещи необходимо постирать перед зимним сезоном / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

С приходом холодов стоит заблаговременно подготовиться, уделив внимание стирке и организации вещей. Это поможет сделать ваш дом уютным и готовым к зимнему сезону. Вот список из восьми вещей от экспертов realsimple, которые нужно постирать перед началом зимы, пишет Главред.

1. Зимний гардероб

Перед началом сезона постирайте зимнюю одежду, например свитера или шерстяные брюки. Это не только освежит вещи после долгого хранения, но и позволит проверить их на наличие изношенности или повреждений. В случае необходимости можно вовремя заменить старые вещи на новые.

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2. Верхняя одежда

Если вы не стирали зимние куртки или пальто после прошлого сезона, сейчас самое время это сделать. Грязь или пятна, которые остались с прошлого года, могут ухудшить состояние вашей верхней одежды, поэтому лучше освежить ее перед наступлением холодов.

3. Теплое постельное белье

Зимняя постель, например теплые одеяла или фланелевые простыни, также нуждается в стирке перед использованием. После нескольких месяцев хранения на них могла накопиться пыль, поэтому освежить эти вещи будет не лишним. Это не только сделает ваш сон комфортным, но и предотвратит аллергические реакции.

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4. Пуховые или синтетические одеяла

Пуховые одеяла или их альтернативы стоит стирать отдельно. Многие из них можно постирать в домашних условиях, используя деликатный режим или цикл для постельного белья в стиральной машине.

5. Пледы и декоративные одеяла

Вещи, которыми вы обычно пользуетесь зимой, такие как пледы или тяжелые одеяла, перед началом сезона лучше постирать. Это поможет освежить их после хранения и подготовить к использованию.

6. Моющиеся коврики

Коврики, которые используются в разные сезоны, могут накапливать немало грязи. Перед зимой их следует постирать, особенно после осенних листьев или летнего песка.

7. Щетка пылесоса

Часто щетка пылесоса накапливает пыль, волосы и другую грязь. Если она снимается, ее следует помыть или постирать, чтобы очистить от всего лишнего.

8. Шторы

Шторы также нуждаются в стирке, особенно если их давно не чистили. Снимите их и постирайте в машинке, если это позволяет материал. В случае необходимости можно сдать их в химчистку.

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