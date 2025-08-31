Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взять

Кроссовки можно очистить и без использования стиральной машины.

Как быстро почистить кроссовки / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Кроссовки - это популярная и удобная обувь, которую большинство людей носит ежедневно. Однако, из-за частого использования белая резиновая подошва быстро становится грязной.

Главред решил разобраться, как сделать подошву кроссовок снова белой.

Чем помыть кроссовки, чтобы отбелить подошву

Эксперты express.co.uk говорят, что вернуть кроссовкам белый цвет может обычная жидкость для снятия лака, меламиновая губка или зубная паста.

Как очистить кроссовки средством для снятия лака

Возьмите жидкость для снятия лака и нанесите ее с помощью губки или ватного диска на пятна. Через 30 минут смойте средство теплой водой. Данную процедуру можно повторять несколько раз.

Как помыть кроссовки меламиновой губкой

Меламиновые губки просты в использовании, но очень эффективны. Все, что нужно сделать - смочить губку водой и хорошо потереть грязное место на кроссовках.

Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Как очистить подошву кроссовок зубной пастой

Автор канала lana в своем видео на YouTube рассказала, что почистить белую подошву на обуви можно за считанные минуты.

По ее словам, нужно взять обычную зубную пасту, нанести ее зубной щеткой на обувь и оставить на 5 минут. Когда время выйдет пасту нужно смыть теплой водой.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

