Шнуровать кроссовки не обязательно: лайфхак, который знают единицы

Тайна дополнительного отверстия на кроссовках открыта.

Как не шнуровать кроссовки, чтобы они хорошо держались на ноге / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как не шнуровать кроссовки

Где спрятать шнуровки, чтобы они не мешали

Шнуровать кроссовки каждый раз довольно долго и неудобно. Однако можно этого и не делать, если знать одну хитрость. О ней в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

Главред узнал, что в кроссовках есть дополнительная дырочка у основания кроссовка. И существует она не просто для красоты. Ее можно использовать как альтернативу шнуровки.

Сделать это достаточно просто. В отверстие необходимо просунуть шнурок, после чего найти с правой стороны кармашек, в который можно спрятать лишнее, чтобы ничего не болталось.

"Теперь кроссовки можно не шнуровать. Они выглядят аккуратно, а шнурок не мешает", - отметила блогерша.

Смотрите видео о секретном отверстии в кроссовках:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

