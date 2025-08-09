Шнуровать кроссовки не обязательно: лайфхак, который знают единицы

Вы узнаете:
- Как не шнуровать кроссовки
- Где спрятать шнуровки, чтобы они не мешали
Шнуровать кроссовки каждый раз довольно долго и неудобно. Однако можно этого и не делать, если знать одну хитрость. О ней в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.
Главред узнал, что в кроссовках есть дополнительная дырочка у основания кроссовка. И существует она не просто для красоты. Ее можно использовать как альтернативу шнуровки.
Сделать это достаточно просто. В отверстие необходимо просунуть шнурок, после чего найти с правой стороны кармашек, в который можно спрятать лишнее, чтобы ничего не болталось.
"Теперь кроссовки можно не шнуровать. Они выглядят аккуратно, а шнурок не мешает", - отметила блогерша.
Смотрите видео о секретном отверстии в кроссовках:
@sizovasofiaa Кроссовки можно не шнуровать ?? #лайфхак#кроссовки#обувь#лайфхаки#шнурки♬ оригинальный звук - Sonya
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
