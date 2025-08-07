Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

Вы узнаете:
- Почему не стоит выбрасывать банку из-под кофе
- Как ее можно использовать дома
Некоторые лайфхаки бывают настолько простыми, что большинство людей сразу удивляются, когда о них услышат. К таким простым лайфхакам относится и тот, о котором мы вам сегодня расскажем.
Речь идет о повторном использовании банки из-под кофе. Когда у нас заканчивается кофе, то стеклянная банка, в которой он хранится, обычно сразу отправляется в мусорку. Но не стоит так спешить, ведь этот предмет может пригодиться дома, и при этом он может заменить собой сразу несколько важных предметов.
1. Емкость для холодного кофе
О первом способе, как использовать такую банку, рассказала в сети пользовательница под ником @loreolesya, пишет express.co.uk. И к этому совету стоит прислушаться всем, кто любит пить холодный кофе в теплые месяцы года. Ведь из этой банки можно сделать емкость для холодного кофе, вместо того, чтобы покупать дорогую стеклянную посуду.
Все, что вам нужно сделать, это снять фирменную этикетку с банки, промыть ее и приготовить напиток в ней, и у вас будет идеальный холодный кофе. Банка не только красиво выглядит, но и вы можете налить в нее большое количество кофе. Это прекрасно, если вы в дороге.
Также некоторые из пользователей посоветовал сделать отверстие в крышке, если вы хотите пить кофе через трубочку.
Смотрите видео о том, что можно сделать с банкой из-под кофе:
2. Банка для круп, макарон или сахара
Второй способ, как можно использовать такую банку - для хранения в ней круп, макарон, сахара, муки и специй.
3. Емкость для хранения различных вещей
Или же можно использовать эту банку для хранения столовых приборов или туалетных принадлежностей, таких как ватные палочки.
Также можно украсить банки наклейками или краской и использовать их для хранения таких предметов, как кисти для макияжа, ручки, карандаши или другие канцелярские принадлежности
4. Ваза
Такие банки также могут использоваться как маленькие вазы.
