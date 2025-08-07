Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

Такая пустая банка заменит сразу несколько важных предметов дома.

Почему не стоит выбрасывать банку из-под кофе

Как ее можно использовать дома

Некоторые лайфхаки бывают настолько простыми, что большинство людей сразу удивляются, когда о них услышат. К таким простым лайфхакам относится и тот, о котором мы вам сегодня расскажем.

Речь идет о повторном использовании банки из-под кофе. Когда у нас заканчивается кофе, то стеклянная банка, в которой он хранится, обычно сразу отправляется в мусорку. Но не стоит так спешить, ведь этот предмет может пригодиться дома, и при этом он может заменить собой сразу несколько важных предметов.

1. Емкость для холодного кофе

О первом способе, как использовать такую банку, рассказала в сети пользовательница под ником @loreolesya, пишет express.co.uk. И к этому совету стоит прислушаться всем, кто любит пить холодный кофе в теплые месяцы года. Ведь из этой банки можно сделать емкость для холодного кофе, вместо того, чтобы покупать дорогую стеклянную посуду.

Все, что вам нужно сделать, это снять фирменную этикетку с банки, промыть ее и приготовить напиток в ней, и у вас будет идеальный холодный кофе. Банка не только красиво выглядит, но и вы можете налить в нее большое количество кофе. Это прекрасно, если вы в дороге.

Также некоторые из пользователей посоветовал сделать отверстие в крышке, если вы хотите пить кофе через трубочку.

2. Банка для круп, макарон или сахара

Второй способ, как можно использовать такую банку - для хранения в ней круп, макарон, сахара, муки и специй.

3. Емкость для хранения различных вещей

Или же можно использовать эту банку для хранения столовых приборов или туалетных принадлежностей, таких как ватные палочки.

Также можно украсить банки наклейками или краской и использовать их для хранения таких предметов, как кисти для макияжа, ручки, карандаши или другие канцелярские принадлежности

4. Ваза

Такие банки также могут использоваться как маленькие вазы.

