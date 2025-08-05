"Это не билет в Царство Божье": священник сказал, является ли грехом не носить крестик

Отец Алексей Филюк объяснил, действительно ли человек совершает грех, если избегает ношения крестика на шее.

https://glavred.info/life/eto-ne-bilet-v-carstvo-bozhe-svyashchennik-skazal-yavlyaetsya-li-grehom-ne-nosit-krestik-10687433.html Ссылка скопирована

Является ли грехом не носить крестик/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Является ли грехом не носить крестик на шее

Гарантирует ли ношение крестика то, что человек попадет в Царство Божие

Верующие традиционно носят крестики на шее. Однако часто можно встретить людей, которые не носят крестик.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, является ли это грехом и действительно ли крестики на шее нужно носить в обязательном порядке.

видео дня

"Главное - чтобы в душе был крестик. А то в душе порой нолик, а тех крестов понавешивают. Так что думаете, что если я ношу крестик, то я в Царство Божье сразу попал? Я честно скажу, как священник, это традиция носить крестик на шее, но это не билет в Царство Божье. Конечно, это внешний, как бы сказать, внешний образ богопочитания", - сказал священник.

В то же время он пояснил, что бывают такие причины, по которым не получается носить крестик на шее.

"Лично я не ношу, потому что у меня там на шее папилломы. Когда я ношу, то он мне натирает и делается еще больше папиллом. Кто имеет здоровье, можете носить, кто не имеет, то не мучайте себя и своих папиллом", - добавил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, является ли грехом не носить крестик:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред