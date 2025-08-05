Почему нельзя говорить "рани заживають": учитель дала ответ

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "рани заживають"
- Как правильно говорить
Довольно часто можно услышать, как в украинском языке рядом со словом "рани" используют слово "заживати", имея в виду, что человек, который получил эти раны, уже выздоравливает.
Однако на самом деле так говорить не стоит, ведь раны не могут "заживати". В чем именно здесь ошибка, объяснила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Раны не могут заживать, потому что слово "зажити" в украинском языке используется в двух основных значениях. Первое - это "зажити", то есть начать жить лучше, изменить что-то в своей жизни. И второе - "зажити", то есть чувствовать, переживать что-то", - пояснила учитель.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "рани заживають":
Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка объяснила, почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця". На самом деле использовать такие фразы неправильно.
Также ранее стало известно, почему нельзя употреблять слово "виключити" - учитель украинского языка объяснила. На самом деле не все догадываются, что употребление этого слова является ошибкой.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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