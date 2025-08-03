Почему неправильно говорить "спецпосол" об икре: учитель удивила ответом

Вы узнаете:
- Почему неправильно говорить "спецпосол" об икре
- В каких случаях уместно употреблять слово посол
Большинство украинцев хотя бы раз видели телевидении рекламу икры "Спецпосол". Но вот учитель украинского языка обратила внимание на то, что употреблять это слово в таком контексте не стоит, ведь это неправильно.
О том, какой ошибки нужно избегать, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька украънської".
Она отметила, что соленья в украинском языке нельзя называть "посол"
"Спецпосол" - это неправильно, потому что соление в украинском языке не называется "посол" и "посолка". Зато правильно говорить "засіл" и "посіл", - пояснила она.
В то же время учительница добавила, что "посол" и "посолка" - это представители соответствующей профессии.
"И, кстати, феминитив "посолка" правильный", - отметила она.
Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "спецпосол" об икре:
Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "ехо" - его нужно заменить на правильный вариант.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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