18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

О чем идет речь в материале:
- График отключения света 31 декабря - стоит ли ожидать отключения света в новогоднюю ночь
- Как изменятся графики отключения света в Киеве в 2026 году - какие районы города могут остаться без света до 18 часов
- Что готовит Россия для украинцев на 2026 год - как будут отключать свет в 2026 году, прогноз
Страна-агрессор Россия продолжает кампанию по целенаправленным террористическим ударам по энергетической инфраструктуре Украины. В части областей действуют графики отключения света и продолжаются аварийно-восстановительные работы из-за массированных вражеских атак. Аналитики и чиновники прогнозируют, что часть украинцев встретит Новый год без света, а отключения будут продолжаться и в 2026 году.
Главред собрал главное, что стоит знать об отключении света в 2026 году.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины
В ночь на 31 декабря российские оккупационные войска атаковали дронами объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
В результате обстрелов по состоянию на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация сложилась в Донецкой и Одесской областях, где масштабы обесточивания значительны. Аварийные бригады работают всюду, где это позволяют условия безопасности, а энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить поврежденное оборудование.
"Вследствие предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему - сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей", - предупредили энергетики.
График отключения света 31 декабря - стоит ли ожидать отключения света в новогоднюю ночь
Председатель Государственной инспекции энергетического надзора Анатолий Замулко сообщил, что в новогоднюю ночь в Украине, вероятно, будут применять почасовые графики отключений электроэнергии. Об этом он сказал 30 декабря в эфире телемарафона.
Он отметил, что к прогнозам стоит относиться осторожно, ведь в случае снижения температуры и при имеющихся мощностях энергосистемы возврат к стандартным графикам отключений может стать наиболее приемлемым сценарием при условии их правильного и прогнозируемого применения.
По словам Замулко, сейчас сложно делать точные прогнозы. В то же время в новогоднюю ночь традиционно ожидается уменьшение нагрузки на энергосистему, что может позволить частично увеличить объемы электроснабжения. Однако ситуация будет напрямую зависеть от погодных условий и возможных новых атак России в ночь на 1 января.
"Можно так, как говорится, спрогнозировать, что именно в тот период (новогоднюю ночь, - ред.) мы сможем немножко поднять этот процесс. Но я был бы очень осторожен. Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильное решение на сегодняшний день", - добавил Замулко.
Когда Россия может нанести удар по Украине
Сейчас спрогнозировать ситуацию с отключениями электроэнергии крайне сложно, ведь российские войска готовят очередные удары. Атаки на энергетическую инфраструктуру происходят регулярно - в среднем раз в десять дней. Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
"Сейчас прогнозировать что-то очень трудно, потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том", - сказал он.
Он пояснил, что после каждого обстрела восстановление баланса в энергосистеме является серьезным вызовом, поэтому из-за последствий таких ударов иногда приходится вводить аварийные отключения. Сейчас эти графики не применяются, действуют ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для потребителей. При этом они существенно отличаются в зависимости от региона - от одной до трех с половиной очередей.
Не блэкаут - какова настоящая цель российских ударов по энергетике
Российские удары по украинской энергетике направлены не на полное обесточивание страны, а на психологическое давление на население и создание атмосферы страха и нестабильности. Об этом в интервью Forbes сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.
Он отметил, что ключевая задача атак - подорвать не только систему электроснабжения, но и теплоснабжение городов, прежде всего в холодное время года.
"Одно дело, когда нет электричества, совсем другое - когда зимой нет отопления. Цель этой кампании - попытаться посеять панику, сломать сопротивление и разделить общество", - отметил Некрасов.
Он пояснил, что нарушение целостности энергосистемы может существенно усложнить обеспечение светом и теплом на Левобережье и в отдельных районах Правобережья, что Россия пытается использовать для распространения дестабилизирующих нарративов.
В то же время Некрасов подчеркнул, что тотальный блэкаут вряд ли является конечной целью противника, поскольку украинские энергетики способны оперативно восстанавливать сети и переподключать потребителей. Учитывая постоянный характер атак, энергетическая отрасль формирует резервы оборудования, ремонтирует поврежденные объекты и работает круглосуточно.
По его словам, в случае прекращения обстрелов для полного восстановления стабильной работы энергосистемы без отключений понадобится примерно два месяца.
Графики отключения света в Киеве - когда не будет света в Киеве и при каких условиях ситуация улучшится
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что не ожидает быстрого улучшения ситуации с электроснабжением в Киеве. По его мнению, даже при отсутствии новых ракетных ударов отключения будут продолжаться минимум три-четыре недели, поэтому весь январь жители столицы будут жить по графикам ограничений из-за холодной погоды и общего дефицита электроэнергии.
Он пояснил, что Киев и область - дефицитные регионы. Электроэнергию приходится получать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, однако возможности передачи ограничены. Дополнительно ситуацию осложнили недавние удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Киевской ГЭС, что уменьшило объемы генерации и распределения в регионе.
"Поэтому я считаю, что как минимум еще месяц Киев и область будут с серьезными проблемами по электроэнергии. Продолжительность отключений будет зависеть от погоды - это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки", - указал он в интервью Главреду.
Левый берег Киева может быть без света до 18 часов в день
Попенко предупредил, что повторные атаки могут привести к обесточиванию Киева до 18 часов в сутки, особенно на левом берегу, где состояние сетей уже хуже. Наибольшую опасность, по его словам, представляет не только отсутствие света, но и риск потери тепла и воды. Он отметил, что если температура опустится ниже -12 градусов, то без отопления могут остаться тысячи многоквартирных домов, и это создает значительно более серьезные угрозы, чем сами отключения электроэнергии.
"С другой стороны, обстрелы могут привести к долгосрочным отключениям. 16-18 часов без света - это объективная реальность для Киева и региона. Поэтому для таких районов, как Вышгородский и Броварской, которые и так сейчас проблемные, повторные обстрелы ситуацию не улучшат - она станет только хуже", - добавил он.
В каких регионах ситуация хуже всего
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что в Херсонской области ситуация остается крайне сложной из-за повторного удара по Херсонской ТЭЦ. В Николаеве ситуация лучше, однако временные мобильные котельные там до сих пор не введены в работу.
"Одесса - отдельная история. Город серьезно "кошмарили": три дня Одесса сидела без света и без тепла и фактически висит на одной линии. Ситуация там очень сложная. Полтавская область - на самом деле одна из самых проблемных по отключениям. И это при том, что она не прифронтовая. Причина - дефицит: большое потребление, поврежденная генерация и сложность передачи электроэнергии в регион. Поэтому в Полтавской области тяжелые графики, иногда даже хуже, чем в Сумской. Там проблема не столько в обстрелах, сколько в том, что просто нечем и неоткуда подать электроэнергию", - подчеркнул он.
Он также отметил, что враг имеет целью обесточить определенные области, атаки направляются непосредственно на подстанции. Именно так произошло, когда одновременно были обесточены Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области, которые оставались без электричества почти полтора суток. По словам Попенко, Россия хорошо знакома с расположением энергетических объектов и состоянием украинской энергосистемы, поэтому при необходимости способна целенаправленно атаковать и другие регионы, в частности Закарпатье и Буковину, как это уже происходило в 2023 году.
Могут ли россияне сделать блэкаут по всей Украине
Попенко отметил, что сейчас Россия не способна одновременно "погасить" всю Украину. Причиной этого является существенное усиление систем противовоздушной обороны, а также накопленный значительный опыт по поддержанию стабильной работы энергосистемы. В таких условиях полный блэкаут по всей стране стал гораздо менее вероятным.
"При этом они "откусывают" регионы, загоняя их в темноту", - указал эксперт.
Почему свет в западных областях Украины не выключают или выключают меньше
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар пояснил, что энергосистема прежде всего является сетью передачи электроэнергии. В частности, Киев получает ток с Ровенской АЭС благодаря высоковольтной линии электропередачи напряжением 750 кВ, которую полностью ввели в эксплуатацию в 2016 году. Именно поэтому российские удары направлены на подстанции, обеспечивающие выдачу мощности с Ровенской АЭС, а также на объекты вблизи столицы, через которые электроэнергия поступает в киевский регион.
Таким образом враг пытается отрезать энергодефицитный Киев от ключевого источника поставок атомной электроэнергии. По сути, это та же стратегия, которую Россия пытается реализовать еще с зимы 2022-2023 годов.
"А что касается эмоциональных заявлений вроде: "Вот на Полтавщине люди страдают, а на Львовщине или Ровенщине "жируют", потому что там АЭС", - то такие комментарии некорректны. Равномерного распределения электроэнергии в принципе не может быть. Генерация для производства электроэнергии концентрировалась по-разному, и потребление тоже очень разное", - указал аналитик в инетрвью Главреду.
Гончар также отметил, что традиционно промышленные регионы востока и центра Украины - Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье - были крупнейшими потребителями электроэнергии. Ранее значительную часть этого спроса обеспечивали Запорожская АЭС и мощные тепловые электростанции, однако сейчас эти возможности утрачены. В результате вся атомная генерация сосредоточена на западе страны - на девяти энергоблоках трех атомных электростанций.
"Поэтому диспропорция есть, но это нормальная ситуация для любой страны: есть мощные источники генерации, а дальше электроэнергия распределяется через систему передачи и распределения на региональном уровне", - пояснил он.
Что готовит Россия для украинцев на 2026 год
Гончар подчеркнул, что, несмотря на все сложности, российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, скорее всего, будут продолжаться. Даже длительные перерывы в несколько недель не означают завершения этой тактики. Удары будут продолжаться, как и применение графиков отключений электроэнергии - в течение всей зимы и, вероятно, в дальнейшем. В то же время он отметил, что это не худший из возможных сценариев и нынешняя ситуация не является поводом для паники, ведь страна уже пережила очередную волну обстрелов.
По его словам, Россия действует комплексно, однако ее запасы ракет и дронов не безграничны. Хотя противник налаживает их производство, даже в условиях массированных и комбинированных атак и изменения тактики ожидаемого результата ему достичь не удается.
"Это та же логика, что и на фронте: как они не останавливаются в своих "мясных штурмах", так же действуют и в энергетическом терроре. Поэтому другого выхода у нас нет - кроме активной обороны. Речь идет об ударах Сил обороны Украины по нефтепереработке, экспортным терминалам, нефтеперекачивающим станциям, тепловым электростанциям и подстанциям. Это то, что необходимо делать. Да, у нас нет того же объема и номенклатуры средств поражения, как у врага: у них есть крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты различной мощности. У нас этого, к сожалению, нет", - утверждает эксперт.
Как будут отключать свет в 2026 году - прогноз
Гончар также отметил, что первоочередная задача сейчас - выдержать зимний период. С наступлением весны и лета значительно активнее начнет работать солнечная генерация, которая уже не раз помогала Украине в предыдущие годы. Зимой же ее вклад минимален из-за короткого светового дня.
"Поэтому летом, безусловно, будет несколько проще. Но я бы предостерег от чрезмерных ожиданий. То, что мы пройдем зиму - независимо от того, как именно, - вовсе не означает, что после этого враг прекратит удары. Давайте вспомним 2024 год: основные массированные атаки как раз пришлись на летний период. Начиная примерно с 21 марта прошлого года, возобновились комбинированные удары по объектам энергосистемы, в том числе и по подземным газохранилищам, и продолжались они фактически все лето", - отметил он.
Гончар добавил, что ключевым остается ограничение возможностей врага наносить удары. Для этого необходимо поражать аэродромы, с которых осуществляются авиационные атаки, пусковые позиции баллистических ракет и, прежде всего, производственные объекты, где изготавливаются средства поражения.
"Только в таком случае можно достичь ощутимого эффекта - когда враг будет физически не в состоянии осуществлять массированные комбинированные атаки в тех масштабах, которые мы видим сейчас. А с точки зрения генерации - солнышко поможет", - резюмирует он.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
