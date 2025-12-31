Укр
Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

Руслана Заклинская
31 декабря 2025, 15:46
344
Сторонники Гегсета обвиняли Келлога в противостоянии изоляционистам в Белом доме.
Трамп обозвал Келлога 'идиотом' из-за слов о Зеленском - что он сказал
Трамп назвал Келлога "идиотом" во время резкой ссоры

Кратко:

  • Кэллог назвал Зеленского мужественным, что противоречило словам Трампа
  • Президент США в приватном кругу обозвал Кэллога идиотом
  • Гегсет получил большую свободу действий, зато Кэллог ограничен

В администрации Дональда Трампа обострилось противостояние вокруг стратегии в отношении Украины. Президент США фактически передал полную свободу действий министру войны Питу Гегсету, одновременно жестко ограничив влияние своего спецпредставителя Кита Келлога. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Келлог пытался заверить европейских лидеров и украинскую делегацию в стабильности поддержки США. Вице-премьер Польши Радослав Сикорский спросил: "Есть ли у нас еще альянс?". Келлог ответил, что он является "лучшим другом" в администрации США.

видео дня

В то же время сторонники министра обороны Пита Гегсета в частных сообщениях в Вашингтон обвиняли Келлога в том, что он "держит линию против изоляционистов" в Белом доме. Градус напряжения возрос после того, как Келлог в соцсетях назвал Зеленского "мужественным лидером нации". Это прямо противоречило заявлениям самого Трампа, который публично называл украинского президента "диктатором".

По данным издания, во время встречи в Овальном кабинете между ними состоялся жесткий диалог. Трамп спросил: "То есть вы называете Зеленского мужественным?"

"Да, сэр. Это экзистенциальная борьба за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Во времена Авраама Линкольна", - ответил Келлог.

По словам источников издания, после этого разговора Трамп в частном кругу назвал своего спецпосланника "идиотом".

Посланник Трампа также стал одним из немногих в администрации, кто открыто перечил тезисам президента о "непобедимости России". Когда Трамп в очередной раз заявил, что Украина обречена потерять территории, Келлог резко перебил его: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".

Эту позицию подкрепили данные разведки и оценка председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Кейна. Согласно докладам, российская армия является "некомпетентной", а для захвата одного лишь района вокруг Покровска оккупантам понадобится от 20 до 30 месяцев.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Справедлив ли мирный план - мнение эксперта

Эксперт Владимир Горбач считает, что мирный план из 20 пунктов не обеспечивает справедливого мира для Украины. По его мнению, план является результатом согласования украинской, европейской и американской версии "28 пунктов Виткоффа" и фактически вознаграждает агрессора вместо его наказания.

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это - наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Горбач предполагает, что обсуждение плана может прикрывать уступки Украины, а отказ России от пунктов возложит на нее ответственность за срыв переговоров.

Встреча Трампа с Зеленским 28 декабря - новости по теме

Напомним, 28 декабря состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского во Флориде. Она длилась более двух с половиной часов, после чего обсуждение продолжили в видеоформате с европейскими лидерами.

Трамп заявил, что видит все основания для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения между Украиной и Россией. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "серьезно настроен на мир", а для Украины будет "прочное" соглашение о безопасности при поддержке европейских стран.

Как сообщал Главред, европейские лидеры советовали Зеленскому быть осторожным перед встречей с Трампом. Они отмечали необходимость письменных гарантий безопасности, не делать территориальных уступок без четких договоренностей и уточнить позицию России относительно мирного плана.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

