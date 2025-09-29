Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

Анна Ярославская
29 сентября 2025, 10:47
201
Армия РФ не смогла захватить ни Киев, ни Одессу, напомнил спецпредставитель Трампа.
Кит Келлог, Путин
Кит Келлог высказался о войне РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Главные тезисы Келлога:

  • РФ не выигрывает войну в Украине
  • Это "не война Трампа", она началась ещё при Обаме и продолжилась при Байдене
  • Трамп сделал всё возможное для завершения войны

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выигрывает в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.

В иетервью Fox News Келлог в очередной раз заявил, что это не война Трампа.

видео дня

"Знаете, эта война началась в 2014 году при президенте Обаме, когда россияне вошли в Крым, а затем в 2022 году, когда они вошли туда при президенте Байдене. Это не война президента Трампа в том смысле, что он унаследовал эту войну. И он сделал всё возможное, чтобы завершить эту войну от переговоров с двумя основными руководителями до переговоров с союзниками. И он проделал замечательную работу. Он действительно очень старается", - сказал Келлог.

При этом спецпосланник Трампа считает, что российский диктатор Путин не выигрывает в войне.

"Если бы они [россяине] выигрывали эту войну, они были бы в Киеве, они были бы в Одессе, они были бы за Днепром", - сказал Келлог.

Он также добавил, что в НАТО появилось два новых члена, что усложнило ситуацию для РФ.

"Мы добавили двух новых союзников по НАТО. Один из них, как вы знаете, Финляндия, удвоила протяженность границы, которую россиянам приходится защищать. Мы добавили Швецию, которая является технологически развитой страной, особенно в плане вооружения. Так что, я думаю, именно здесь у них есть возможность бросить вызов России гораздо более агрессивно, если они решат это сделать и получат систему вооружения, необходимую для этого", - добавил Келлог.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Кто такие Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Путин выигрывает Третью мировую: мнение экспертов

Марк Тот, который пишет о национальной безопасности и внешней политике, и полковник в отставке Джонатан Свит опубликовали в издании The Hill статью, в которой говорится, что вопреки всем прогнозам, российский диктатор Владимир Путин одерживает победу в Третьей мировой войне. Однако речь идет не о кровавых полях сражений в Украине - там путинская армия погрязла в позиционной войне, подобной Первой мировой.

Прежде всего, Путин уверенно движется к достижению своих первоначальных целей: положить конец глобальной гегемонии США и разрушить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны.

"В результате НАТО оказывается под угрозой, а Совет Безопасности ООН оказывается неспособным обеспечить мир во всём мире. Тревожно, что образующийся вакуум способствует укреплению многополярного мира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что главная миссия Путина — разрушить единство НАТО. По их мнению, Вашингтон также виновен в том, что позволяет Путину легко одержать победу.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп осознал, что Украина не может и не будет обмениваться землями с государством-агрессором Россией.

Фактически Трамп совершил резкий поворот от призывов к территориальным уступкам к утверждениям, что Украина способна восстановить контроль над всей своей территорией. На смену трактовке переговоров как самого реалистичного варианта поддержки Киева пришло убеждение в возможности полного освобождения страны. В Sky News назвали четыре причины таких заявлений Трампа.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война в Украине, вероятно, закончится переговорами. Украина будет защищена после достижения мирного соглашения или прекращения огня.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США война России и Украины Кит Келлог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:29Фронт
Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:35Война
ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Последние новости

12:40

Гороскоп для Тельцов на октябрь 2025: время новых проектов и баланса в жизни

12:33

"Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева

12:29

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:25

Украина вернет оккупированные территории: эксперт назвал болевую точку России

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ВСУ поразили завод в Брянской области

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
12:08

"До Нового года что-то будет": когда Трамп может ударить по РФ мощными пошлинами

11:55

Известная украинская певица родила третьего ребенка - как назвали малыша

11:49

Украинские воины прорвались в одну из областей России, враг понес потери - детали

11:43

Каждый решает сам: известный украинский артист из США ответил, пойдет ли воевать

Реклама
11:37

В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия - The Times

11:36

"Тумбочки аж гремели": священник ПЦУ рассказал, существуют ли призракиВидео

11:35

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:33

Судьи большой палаты Верховного суда встали на защиту Коломойского

10:56

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

10:49

Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

10:47

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

10:47

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:40

Во Львовской области произошло землетрясение: детали

10:31

Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий кладВидео

10:29

10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в УкраинеВидео

Реклама
10:21

Мать пропагандиста Кеосаяна не явилась на его похороны - что случилось

10:05

Незакрытый гештальт: финалистка Нацотбора сделала неожиданное заявление

09:52

НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

09:47

Это война между варварством и цивилизациеймнение

09:41

"Мы уже в состоянии войны с Россией": в Британии сделали громкое заявление

09:34

В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима

09:17

Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи

08:58

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

08:56

Теперь атаки будут ночные: в Сумах зафиксировали новый дрон РФВидео

08:44

Оккупанты идут в обход: в ISW заявили о проблемах РФ на горячем участке фронта

07:55

"Никаких убежищ не существует": Трамп разрешил удары по РФ дальнобойным оружием

07:22

Взрывы и мощный пожар: в Брянской области РФ дроны атаковали завод

07:10

Сложная загадка на внимательность: чем отличаются две девушки

06:40

В Молдове посчитали 99% голосов: партия Санду лидирует с огромным отрывом

06:09

Киев под атакой: статистика поражений не показала прорыва в ПВОмнение

05:44

Муж еще не знает: Светлана Тарабарова намекнула на четвертую беременность

05:03

Восстание машин близко: прогноз неизбежного уничтожения человечества ИИ

04:30

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

04:02

Штраф не грозит: три случая, когда за рулем можно пользоваться телефоном

03:32

Почему Дмитрий Козак внезапно ушел из Кремля - раскрыта реальная причинаВидео

Реклама
02:35

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

02:02

"Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"

00:53

Мойка авто без царапин: как старый метод двух ведер превосходит современные технологии

00:15

ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

28 сентября, воскресенье
23:28

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протестВидео

23:15

Украина открыла новый фронт: что стоит за ударами по "сердцу" экономики Путина

22:45

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона РевутФото

22:27

Скрытая ловушка на грядке: шесть мест, где не стоит сажать лук на зимуВидео

22:19

Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

22:03

"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять