Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

Армия РФ не смогла захватить ни Киев, ни Одессу, напомнил спецпредставитель Трампа.

Кит Келлог высказался о войне РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Главные тезисы Келлога:

РФ не выигрывает войну в Украине

Это "не война Трампа", она началась ещё при Обаме и продолжилась при Байдене

Трамп сделал всё возможное для завершения войны

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выигрывает в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.

В иетервью Fox News Келлог в очередной раз заявил, что это не война Трампа.

"Знаете, эта война началась в 2014 году при президенте Обаме, когда россияне вошли в Крым, а затем в 2022 году, когда они вошли туда при президенте Байдене. Это не война президента Трампа в том смысле, что он унаследовал эту войну. И он сделал всё возможное, чтобы завершить эту войну от переговоров с двумя основными руководителями до переговоров с союзниками. И он проделал замечательную работу. Он действительно очень старается", - сказал Келлог.

При этом спецпосланник Трампа считает, что российский диктатор Путин не выигрывает в войне.

"Если бы они [россяине] выигрывали эту войну, они были бы в Киеве, они были бы в Одессе, они были бы за Днепром", - сказал Келлог.

Он также добавил, что в НАТО появилось два новых члена, что усложнило ситуацию для РФ.

"Мы добавили двух новых союзников по НАТО. Один из них, как вы знаете, Финляндия, удвоила протяженность границы, которую россиянам приходится защищать. Мы добавили Швецию, которая является технологически развитой страной, особенно в плане вооружения. Так что, я думаю, именно здесь у них есть возможность бросить вызов России гораздо более агрессивно, если они решат это сделать и получат систему вооружения, необходимую для этого", - добавил Келлог.

Кто такие Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Путин выигрывает Третью мировую: мнение экспертов

Марк Тот, который пишет о национальной безопасности и внешней политике, и полковник в отставке Джонатан Свит опубликовали в издании The Hill статью, в которой говорится, что вопреки всем прогнозам, российский диктатор Владимир Путин одерживает победу в Третьей мировой войне. Однако речь идет не о кровавых полях сражений в Украине - там путинская армия погрязла в позиционной войне, подобной Первой мировой.

Прежде всего, Путин уверенно движется к достижению своих первоначальных целей: положить конец глобальной гегемонии США и разрушить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны.

"В результате НАТО оказывается под угрозой, а Совет Безопасности ООН оказывается неспособным обеспечить мир во всём мире. Тревожно, что образующийся вакуум способствует укреплению многополярного мира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что главная миссия Путина — разрушить единство НАТО. По их мнению, Вашингтон также виновен в том, что позволяет Путину легко одержать победу.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп осознал, что Украина не может и не будет обмениваться землями с государством-агрессором Россией.

Фактически Трамп совершил резкий поворот от призывов к территориальным уступкам к утверждениям, что Украина способна восстановить контроль над всей своей территорией. На смену трактовке переговоров как самого реалистичного варианта поддержки Киева пришло убеждение в возможности полного освобождения страны. В Sky News назвали четыре причины таких заявлений Трампа.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война в Украине, вероятно, закончится переговорами. Украина будет защищена после достижения мирного соглашения или прекращения огня.

